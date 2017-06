Playoff da sogno: la Pallacanestro Nervesa conquista la promozione in Serie D

NERVESA DELLA BATTAGLIA Dopo un campionato denso di emozioni, la Pallacanestro Nervesa è promossa in serie D. Il verdetto finale dei playoff conferma infatti la superiorità del club trevigiano, che aveva chiuso la stagione regolare al comando del girone A con 18 vittorie e appena 4 sconfitte.

Emozionante il cammino nei playoff per il Nervesa, che in 4 gare si è regalata la promozione: come riportato dal comunicato ufficiale della società sportiva, in semifinale i cestisti neopromossi avevano eliminato Valdobbiadene, in un derby trevigiano di grande spessore, e in altrettante gare, in Finale, avevano vinto contro Terme Euganee. Due match incredibili, decisi da appena un punto di scarto per gara: nel primo atto, infatti, i trevigiani erano riusciti a vincere 52-51 in casa. Il capolavoro si concretizzato venerdì con il successo che ha permesso di espugnare il campo padovano 50-51. Il presidente di Fip Treviso, Filippo Borin, si congratula a nome di tutto il Comitato Provinciale con la Pallacanestro Nervesa per l'importante risultato conseguito.