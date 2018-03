Vigodarzere, Schio, Lupe e Pall. Treviso sono i campioni regionali di Join The Game

TREVISO Sono Vigordarzere, Schio, Lupe e Pall. Treviso le squadre vincitrici della lunga maratona di basket 3vs3 che si è svolta domenica 18 marzo a Verona in occasione della tappa regionale del Join the Game. Una domenica di basket e divertimento in pieno stile 3contro3 che ha regalato emozioni e spettacolo sia nella categoria Under 13 che nella categoria Under 14 maschile e femminile. 144 squadre per quasi 700 ragazzi si sono sfidati in un susseguirsi di gare che hanno portato alla fine alla conquista del titolo regionale per Vigodarzere e Schio nella categoria Under 13 e Lupe e Pall. Treviso nell’Under 14.

Una vittoria che vale il pass per accedere alla fae nazionale che si disputerà il 25-26-27 maggio al PalaArrex di Jesolo e che vedrà queste quattro formazioni rappresentare il Veneto nella grande caccia al tricolore. Una giornata di grande basket che ha visto anche vincitrice la squadra degli arbitri di Fip Veneto, che hanno diretto oltre 200 partite nell’arco della giornata sotto l’attenta direzione dei propri istruttori.

I RISULTATI

Categoria Under 13 maschile

Semifinali:

Vigodarzere – Dueville 11-6

Petrarca Pd – Verona Basket 6-7

Finale

Vigodarzere – Verona Basket 8-6

Categoria Under 13 femminile

Semifinali

Vicenza Rosso – Mestrina 12-4

Reyer Bianco – Schio 4-9

Finale

Vicenza Rosso – Schio 2-14

Categoria Under 14 maschile

Semifinali

Pall. Treviso – Virtus Buia 9-8

Salzano – Cestistica 12-10

Finale

Pall. Treviso – Salzano 13-5

Categoria Under 14 femminile

Semifinali

Victoria – San Martino 9-10

Reyer Granata – Sarcedo 10-6

Finale

S. Martino – Reyer Granata 10-4

