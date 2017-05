Stagione pallavolistica da incorniciare per Energym Bremas

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Le soddisfazioni non mancano in casa Energym Bremas alla fine di questa stagione sportiva. A iniziare dalla compagine femminile Tomasoni Bremas promossa in serie C. Considerato che era appena stata promossa e partiva con -6 punti per problematiche di tesseramento, è stato davvero una campionato strepitoso per le leonesse di coach Franco Menganziol; chiudere con un prestigioso primo posto dopo una lunghissima cavalcata e' stato sicuramente entusiasmante e storico.

"Ho vinto tanti campionati ma questo e' stato sicuramente il più bello" le parole del coach subito dopo la vittoria finale. Il presidente Vincenzo Balzano ha aggiunto:"che bella soddisfazione vincere con determinazione e senza mai mollare,davvero complimenti allo staff,al dir.Renzo De Pieri ed a tutte le ragazze che hanno sempre creduto e lottato per regalarci quest'altro pezzo di storia". Altro successo arriva dalla Motorsistem Bremas maschile che solo qualche anno fa militava in 3 div.; in 3 anni approda sul palcoscenico regionale in serie D, altro gruppo fantastico guidato dal coach Daldello Matteo nelle vesti di allenatore-giocatore e coach Frare Sabino che ha guidato la squadra dalla panchina nelle varie gare di campionato. Il cap. Stefano Robba dichiara:" un gruppo unito e coeso, tanto merito del coach Matteo che ci ha dato tanta fiducia e grinta facendoci sempre sentire importanti e dandoci tanto carisma,sono felice di essere in questo gruppo e di far parte di questa società. Un grazie particolare al dir. Giancarlo Mutton sempre presente ad ogni allenamento non facendoci mai mancare nulla".

Il terzo successo per completare il triplete arriva dal giovanile, infatti Le Magnolie Bremas, atlete di soli 13 anni, vincono storicamente il campionato u.16/3div. approdando cosi' in 2^ div, lasciando la seconda in classifica a ben 15 punti ed un solo punto agli avversari. Davvero una squadra giovane molto competitiva che annovera tra le proprie file tre giovani talentuose che fanno parte della rappresentativa provinciale e regionale:Sara Nave,Eleonora Costantini e Silvia Romanin. Complimenti alla coach Teresa De Biasi che raggiunge questo traguardo per il secondo anno consecutivo, complimenti alla dir. Nadia Trevisiol per la sua professionalità. Da aggiungere a questi successi, il buon lavoro del mini volley che oltre a crescere di numero è cresciuto tanto di qualità tanto che tutte le squadre del giovanile sono arrivate alle fasi finali di eccellenza in tutte le categorie federali; si è giunti anche al raggiungimento delle finali nazionali con u,16 maschile in sinergia con il VTC ed ai tre titoli vinti nel giovanile Csi Mototopo u12- Team Intesa u.14, Team Intesa u.16: successi importanti ottenuti da giovani atleti che danno lustro alla società che come fine non ha solo quello dell'agonismo, ma anche quello aggregativo e sociale, tutti possono fare sport e tutti possono vincere! Importanti sono i progetti Sea Stars con l'Union Jesolo per il giovanile femminile ed il VTC Bremas per il giovanile maschile per la crescita dei giovani che hanno voglia di emergere.

Altri progetti che sicuramente faranno crescere ancora di più questa società sono quelli del Team Intesa e quelli per il sociale con l'associazione Cuoredarena. La ciliegina sulla torta e' arrivata dalla squadra Cuoredarena Bremas di sitting volley che gira l'italia intera rappresentando non solo i comuni di Maserada e Breda ma l'intera provincia di Treviso, grazie anche alla convocazione in nazionale dell'altleta Marco Francescutto. Insomma che dire: non si poteva festeggiare in modo migliore il decimo anno di attività di questa giovanissima società Complimenti davvero a tutto lo staff dirigenziale per il fantastico lavoro svolto in questi anni, che grazie a questa società ha portato tanta visibilità in provincia di Treviso, ma soprattutto a Breda, Maserada e Ponte di Piave dove con tanta passione ed amore opera l'Energym Bremas.

Formazioni Tomasoni Bremas neo promossa in serie C femminile 27 OSTANELLO ELEONORA 10 DANIOTTI VANESSA 75 PERIN KELLI 7 MERLO ELENA 2 PANIGHEL CLAUDIA 17 NARDIN ERIKA 9 TORRESAN CHIARA 14 MINETTO VALENTINA 3 LUPARELLI GIULIA 13 TOMASONI ELENA 5 DAVANZO VERONICA 12 DAL BO GIADA Allenatore: Mengaziol Franco Dirigente: De Pieri Renzo Motorsistem Bremas neo promossa in serie D maschile 9 LIZIERO OMAR 4 BIONDO ANDREA 18 DALDELLO MATTEO 1 BRUGNARO DAVIDE 11 BUSO ROBERTO 7 SCHIAVON CLAUDIO 5 DAMBRA GAETANO 13 CEOLIN NICOLO' 8 DAL BO DAVIDE 12 BENI GIORDANO 6 CESCON GIANLUCA 15 ROBBA STEFANO 2 GIROTTO ERIK 14 BORSATTO NICOLA Alleatore: Frare Sabino Dirigente: Mutton Giancarlo De Stefani Luca U16 Le Magnolie Bremas neo promosse in 2 div. 2 BERTELLI AURORA 6 BOTTER ANNA 9 LOT AGNESE 10 COSTANTINI VERONICA 12 SPADOTTO GAIA 14 MAHILAJ MARTINA 17 GUIZZINI VANESSA 18 NAVE SARAH 23 FRANCHIN FRANCESCA 84 ROMANIN SILVIA Allenatore: BIASI MARIA TERESA Allenatore: FLORIAN ALBERTO Dirigente: TREVISAN NADIA

