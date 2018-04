La Pallavolo San Vendemiano e il Volley Treviso trionfano alle finali Under 13

SAN VENDEMIANO Nella giornata di mercoledì a Pianzano, dedicata all’under 13 femminile e maschile, a conquistare il titolo di campioni sono Pallavolo San Vendemiano e Volley Treviso. Sul secondo gradino del podio Giorgione Pallavolo e VT Banca Mediolanum San Donà. La finale Interprovinciale maschile, che ha aperto il pomeriggio di gare al Palasport di Pianzano, è iniziata con grande equilibrio tra le due contendenti. Volley Treviso ha chiuso il primo parziale per 27 a 25, unico set in cui VT San Donà ha “impensierito” i trevigiani, pur avendo cercato anche nel secondo di rimanere, invano, a contatto (25-21). Nel terzo set Volley Treviso è partito con una marcia in più e ha chiuso la pratica andando a vincere il set (25-15) e la gara per 3 a 0, conquistando così il titolo di campione Interprovinciale under 13.



Più combattuta la finale femminile: Pallavolo San Vendemiano è partito subito forte passando in vantaggio 2-0 (25-23 e 25-21), ma il Giorgione è riuscito a reagire vincendo il terzo parziale (20-25). Molto equilibrato il quarto set, in cui alla fine l'ha spuntata, di misura, il San Vendemiano (25-23), che ha migliorato così il terzo posto dello scorso anno e si è laureato campione territoriale 2017/18. Nella finalina per il 3°-4° posto femminile, disputata a Gaiarine, Altinia Bremas ha battuto Polisportiva Preganziol per 3 a 0 conquistando la medaglia di bronzo (25-15, 25-23, 25-21). Alla fine delle gare al Palasport di Pianzano si sono tenute le premiazioni e tutte le squadre si sono date un arrivederci alla prima fase regionale, che inizierà già sabato 28 aprile per le ragazze e domenica 6 maggio per i ragazzi.