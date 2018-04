Il Park Tennis "Over 55" vola alle semifinali regionali

VILLORBA E quattro… Sì, sono proprio quattro le vittorie che consacrano la squadra Over 55 maschile del Park Tennis al primo posto del suo girone.

Ottime le prestazioni, in tutti gli incontri, dai singolaristi Marian Roberto e De Biasi Mirco che non hanno lasciato nemmeno un set ai loro avversari al doppio giocato da Griso Gianfranco e Mirco, che insieme al Capitano Bottacin Antonello sono riusciti a raggiungere le semifinali. Ora la prima semifinale in casa che si disputerà sabato 28 aprile contro l’Italia Sport per accedere alla finalissima, che si giocherà in sede unica a Galzignano nella fantastica cornice dei Colli Euganei.