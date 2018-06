Il duo Parolaro-Manfredi va in cerca di riscatto al prossimo Rally della Marca

VALDOBBIADENE Si terrà questo fine settimana il terzo appuntamento del Campionato Italiano WRC, valido anche per la Suzuki rally Cup. L’evento organizzato dalla Motor Group avrà come quartier generale Valdobbiadene. La gara vera e propria si aprirà venerdì sera, 22 Giugno, con l’ormai classica prova spettacolo allo Zadraring e continuerà nella giornata di sabato con i tre Passaggi sul Monte Cesen e Monte Tomba e due sulla inedita prova di Ca’ Mostaccin.

“Tornati dal Salento con il team abbiamo analizzato quanto fatto fino ad ora. Sicuramente nei primi due appuntamenti abbiamo dimostrato di avere un buon passo, anche al di sopra delle nostre aspettative, e per questo devo ringraziare la Gliese engineering per credere nella mia crescita e per mettermi a disposizione una macchina sempre al top. Il ritiro in Salento pesa in ottica campionato, ma adesso non è tempo di rimpianti ma di resettare tutto e di concentrarsi al meglio per la trasferta veneta. Siamo certi che gli avversari arriveranno a Valdobbiadene pronti a fare bene e sarà davvero dura mantenere il loro ritmo. Il rally della Marca è noto per le sue strade veloci, guidate e dove sarà importante fin da subito mantenere alta la concentrazione. Io e Jasmine come sempre abbiamo cercato di preparare tutto al meglio, ma solo il cronometro saprà dire quanto”.