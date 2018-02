Che partita ad Ancora per i Treviso Bulls: contro i Delfini arriva una vittoria sofferta

TREVISO Vittoria sofferta quella che ha regalato i 3 punti ai Treviso Bulls contro gli agguerriti Delfini anconetani nella partita decisiva per la lotta al secondo posto nel girone. Dopo una partenza lenta, diremmo “bene ma non benissimo”, i trevigiani sbloccano il risultato e raddoppiano poi con 2 gol di Casagrande, chiudendo il primo tempo sul 2-0. Nel secondo tempo però i Bulls fanno molta fatica a condurre il gioco e specialmente a concretizzare, rischiando anche qualcosa in difesa, dove però vigilava sempre l’attento portiere Bontempo, garantendo alla squadra di casa di chiudere la prima metà di gara in vantaggio.

Il Treviso trova parecchie difficoltà anche nel terzo tempo durante il quale l’Ancona si fa più presente dalle parti della difesa trevigiana e riesce ad accorciare il risultato con un tap-in vicino l’area, portandosi sull’1-2. A seguito di un’espulsione temporanea nei riguardi di Casagrande, i Bulls sono costretti a difendere in inferiorità numerica il vantaggio per i primi 2 minuti dell’ultima frazione di gioco, al termine dei quali la mazza trevigiana fa il suo rientro nel rettangolo di gioco e dopo non molto allunga per 3-1. Gli Anconetani tuttavia non si danno per vinti e si avvicinano nuovamente al pareggio, marcando la rete del 2-3. Il Treviso, un po’ scomposto, ma abbastanza solido da reggere e reagire, riesce in un contropiede allo scadere a mettere a segno il gol del 4-2 ad opera di Casagrande. Ora la concentrazione dei Bulls è rivolta alla dura preparazione in vista delle ultime 2 partite di campionato, che li vedrà affrontare, durante una trasferta di 3 giorni ad Aprile, prima l’Albalonga Darcosport e poi i Lupi Toscani di Scandicci.