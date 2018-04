Pasqua scintillante, lungo tutta l'Italia, per le giovanili dell'Imoco Volley

CONEGLIANO Weekend molto intenso lo scorso per le attività giovanili targate “Imoco Volley”: i giorni precedenti le feste pasquali sono stati infatti caratterizzate da una serie di tornei a cui le squadre giovanili delle Pantere, gestite dal Volley Pool Piave di San Donà, hanno partecipato da protagoniste e anche nel sostegno all'organizzazione, a testimonianza di come la società tenga sempre più alla pallavolo come strumento di crescita e per i giovani.

A Modena la Scuola di Pallavolo Anderlini hanno dato vita all’ormai tradizionale “Trofeo Bussinello”, la cui accoglienza è sempre un eccellenza a livello nazionale. Fortissime le compagini U16 femminili provenienti dall’Italia e dall’Europa e buon piazzamento per l’Imoco Volley San Donà di coach Gregoris che, senza le nazionali, è riuscita a conquistare una medaglia d’argento ed un premio individuale: miglior palleggiatrice del torneo è infatti stata votata Chidera Blessing Eze che ha ricevuto in premio la maglia del capitano delle pantere Asia Wolosz. Vincitrici le ragazze della Scuola di Pallavolo Anderlini a dimostrazione dell’ottimo livello tecnico delle ragazze modenesi, "gemellate" con Imoco Volley.

Bel risultato anche al Challenge “Città di Torri” a Torri di Quartesolo (Vi) per le formazioni Gielle Imoco Volley San donà U14 e MY.Ko Imoco Volley San Donà U13. La formazione di coach Silvestrini è salita sul podio conquistando la medaglia di Bronzo, invece le più piccole hanno agguantato un decimo posto che, visto il livello delle compagini in campo e la giovane età delle ragazze schierate, è considerato comunque positivo. Ultimo appuntamento griffato “Imoco Volley” e concluso con un successo strepitoso è stato “Easter Volley”, i tre giorni di divertimento in terra marchigiana nella riviera del Conero che, con la partecipazione di 116 squadre, ha portato ben 6 nazioni ad essere rappresentate (Italia, Ucraina, Usa, Serbia, Croazia e Islanda).

Dopo oltre 350 partite e una pioggia di coriandoli azzurri l’organizzazione si prepara già al prossimo anno per la 25° edizione del torneo. Easter Volley è partner degli Imoco Volley Camp e ha regalato a tutti i partecipanti la possibilità di partecipare alle attività estive delle pantere a condizioni agevolate; oltre a questo in premio ai miglior giocatori materiale tecnico ufficiale targato Mikasa e in uso alle giocatrici di Conegliano.