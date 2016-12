Il pattinaggio di Marca incorona le sue stelle dopo l'ultima stagione sulle rotelle

TREVISO Il pattinaggio premia i suoi campioni. Domani, giovedì 22 dicembre, alle 19, nella sala convegni della Ghirada, a Treviso, la Fihp provinciale guidata da Bruno Sartorato premierà le stelle della stagione su rotelle. Attesi, per il pattinaggio artistico, il bronzo iridato Andrea Girotto e i campioni mondiali juniores a coppie Alberto Peruch e Isabella Genchi. Spazio inoltre per i gruppi, a partire dalle Royal Eagles, quarte nella rassegna iridata di Novara. Riconoscimenti speciali anche per Giacomo Serena, bronzo iridato juniores nel pattinaggio corsa, e per i Rhinos Treviso, campioni italiani under 20 di hockey in line. Centodue complessivamente gli atleti premiati. Tra gli ospiti, il responsabile nazionale Fihp del pattinaggio artistico Ivano Fagotto, il vicepresidente del Comitato regionale della Fihp Walter Barbieri e il delegato provinciale del Coni Giovanni Ottoni. I premiati.

PATTINAGGIO ARTISTICO. Singoli e coppie: Clarissa Bellagamba, Tamara Cadorin, Claudia Comelato, Andrea Girotto, Emma Lisa Nanni (Scuola Patt. Artist. Musano); Riccardo Bonotto, Giorgio Casella, Anna Maria Onnis, Sara Peruzzetto (Skating Club San Polo); Matilde Caputo, Isabella Genchi, Rebecca Genchi, Alberto Peruch (Nuovo Patt. Oderzo); Asia Corso, Jennifer Da Re (Skating Club Oderzo); Elvis Martinello, Alberto Prevedello, Maira Trento, Marco Zanchetta (Patt. Godigese); Elisabetta Bigatello, Veronica Reginato, Gio Maria Tessarolo (Apam Maser); Anna Bragagnolo (Skating Club S. Marco); Zeudi Zuin (Pattinatori Sile); Camilla Falace, Ilenia Martini, Monia Tito (Mignagola).

Gruppi. Grandi Gruppi. Royal Eagles Skating Club Don Bosco Mareno di Piave: Elena Bernardi, Chiara Bon, Isotta Borin, Ottavia Borin, Mariarita Campion, Maira Carnielli, Martina Da Re, Elena Da Ros, Elena Dalle Crode, Nicole Dalle Crode, Irene Da Riol, Claudia De Marchi, Valentina Lovisotto, Francesca Lufi, Federica Marson, Linda Mazzer, Lucia Meija, Mariaelena Nasisi, Marta Ludovica Piccini, Valentina Pol, Valentina Portello, Silvia Scardanzan, Samuela Tomasella, Giulia Vazzola, Claudia Zanardo, Alison Zanatta. Allenatori: Emanuela Guizzo, Lòpez Gonzàlez Xavier. Gruppi Jeunesse. Italian Show Skating Club Mottense: Sarah Argentin, Sofia Baruzzo, Sara Battistella, Maria Berti, Maria Vittoria Guglielmini, Sofia Lazzarotto, Laura Lucon, Alissia Moretto, Martina Moretto, Sara Nespolo, Giulia Sanchetti, Teodora Visintin, Doris Zennaro. Allenatrice: Martina Cella. Coreografo: Andrea Cammoranesi. Quartetti. Show Roller Team Patt. Vazzola: Sarah Da Dalt, Eleonora Giacomini, Michela Maso, Ilaria Valentini. Allenatrice: Venusia Ronchi. Coreografo: Alessandro Spigai. Flaming Skaters Scuola Patt. Art. Musano: Claudia Comelato, Sara Guerretta, Arianna Pavan, Altea Pedron, Laura Susin. Allenatrice: Chiara Pizzolato.

PATTINAGGIO CORSA: Ilaria Carrer, Davide Paolì, Giacomo Serena, Marco Nuvolara, Andrea Stefani (Pol. Casier).

HOCKEY IN LINE: Rhinos Treviso: Joshua Bartolomei, Alessandro Costa, Riccardo Dal Ben, Manuel Da Rin Zanco, Filippo Grancara, Riccardo Ros, Denis Schiavon, Francesco Schieven, Riccardo Sica, Luca Talamini, Elia Valeri, Elia Vendrame, Tobia Vendrame, Gabriele Florio, Alessandro Paliotto, Alex Tagliapietra. Allenatore: Antonio Vendrame.