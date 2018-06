La Pattinatori Sile sul tetto d'Inghilterra: Giraldi campionessa tra gli juniores

SILEA La Società ASD Pattinatori Sile di Silea, scuola di pattinaggio artistico, ha conquistato il pubblico inglese: domenica 24 giugno, infatti, l’atleta Lara Giraldi ha vinto il campionato inglese di pattinaggio artistico nella categoria Juniores a Kettering, contea di Northamptonshire. Lara, in possesso della doppia cittadinanza (la mamma è inglese), si è imposta sulle altre connazionali dopo due prove intense, pattinando con eleganza ed eseguendo ottimamente alcune difficoltà impegnative. Sulle musiche di Ezio Bosso e Lara Fabian, coreografate da Xavier Lopez Gonzales, Lara Giraldi ha saputo conquistare il numeroso pubblico inglese e la giuria con la sua bravura.

Una grande soddisfazione per la società ASD Pattinatori Sile e per la neocampionessa, allenata dal tecnico della nazionale italiana Paolo Colombo e da Francesca Bobbato. Lara Giraldi riprenderà subito gli allenamenti per essere competitiva al campionato italiano che si svolgerà a Piancavallo a metà luglio.