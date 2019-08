Calciomercato in casa rossoblù: anche Alice Bonassi sposa il nuovo progetto Permac

Un ulteriore rinforzo di qualità si aggiunge alle fila vittoriesi, corroborando – nella fattispecie – un parco portieri già di primissimo ordine, composto dalla bandiera rossoblù Giulia Reginato e dal talento made in cantera Chiara Da Ronch. Il Permac Vittorio Veneto si è infatti ufficialmente assicurato per la prossima stagione in Serie Cadetta le prestazioni sportive dell’estremo difensore classe 1992 Alice Bonassi, già protagonista tra i pali del Tavagnacco per ben 5 campionati complessivi in Serie A. Il nuovo portiere rossoblù, friulana doc, lascia calcisticamente per la prima volta la propria Regione, dopo aver vestito – oltre alla maglia gialloblù – le divise di Pordenone e Udinese, ricoprendo tra le bianconere del capoluogo anche il ruolo di capitano. Alice ha scelto di indossare la casacca con il 25, numero strettamente legato alla propria sfera famigliare.

Queste le prime parole del nuovo goalkeeper di casa Permac: Ho scelto Vittorio Veneto perché è sempre stata una società importante e penso sia il posto giusto per riuscire ad esprimersi al meglio in campo, senza dimenticare la fondamentale componente 'divertimento'. Ho sposato la causa principalmente per la mia soddisfazione, ma al tempo stesso per una mia amica che ha lottato tanto ma non potrà continuare a praticare il suo sport preferito la prossima stagione; in un certo senso quest’anno vorrei giocare 'anche per lei'. Spero di fare bene dimostrando di essere cresciuta in questi anni e di poter dare il mio contribuito alla causa del Vittorio Veneto. Non mi sono posta degli obiettivi specifici, se non fare e dare sempre e comunque il meglio di me stessa".

Gallery