Nuovo difensore per il Permac, ecco Zannoni: «Pronta a crescere con questa squadra»

Il Permac Vittorio Veneto ha ufficializzato l’arrivo in casa rossoblù di Anna Zannoni, difensore classe 1995 proveniente dall’Union Villanova. Anna ha iniziato a giocare all’età di 7 anni nella squadra della sua città, l’Ardita Pero, fino ai 14 anni. Dopo una parentesi nel calcio a 5, è tornata ad indossare i tacchetti con il Dosson, il Trevignano, il Virtus Padova ed infine con il Villanova, squadra in cui ha miliatato per 4 stagioni. La firma con il Permac Vittorio Veneto arriva grazie alla serietà del progetto rossoblù, ma anche per una sfida personale: giocare nella serie cadetta, una categoria inedita con cui confrontarsi e mettersi alla prova. Anna si aggregherà fin da subito al gruppo per la preparazione alla nuova stagione.

“Mi aspetto di imparare molto da questa nuova esperienza, poiché affrontare e giocare con ragazze abituate a categorie superiori ti spinge a fare sempre di più. Penso che quest’anno possa offrirmi molte occasioni di crescita anche a livello personale, oltre a quello calcistico.” commenta il nuovo difensore rossoblù “Spero di trovare un gruppo affiatato e determinato, e di riuscire ad inserirmi bene fin da subito. Non ultimo, mi auguro di poterci togliere molte soddisfazioni insieme".