Permac, Coghetto convocata in Under 16 per il Torneo delle Nazioni-Trofeo Ottimax

VITTORIO VENETO Si rinnova il feeling, ormai collaudato, tra uno dei talenti più cristallini della Cantera Rossoblu e la Maglia Azzurra. Giovanna Coghetto è stata selezionata dal Ct della Nazionale Under 16 Nazzarena Grilli per il Torneo delle Nazioni, da quest’anno denominato Trofeo Ottimax, prestigiosa competizione internazionale in programma tra Friuli Venezia-Giulia, Austria e Slovenia dal 24 al 29 aprile.

Per l’attaccante classe 2002 di casa Permac la nuova avventura con la maglia più sognata comincerà con il raduno assieme alle proprie compagne di squadra, giovedì 19 aprile a Cormons. Dopo 5 giornate dense di studio e allenamento, ma anche di occasioni e partecipazioni speciali, le Azzurrine esordiranno nel torneo mercoledì 25 alle ore 18 a Gradisca d’Isonzo contro la Slovenia. A seguire l’Italia affronterà gli USA giovedì 26 alle 17:30 a Romans d’Isonzo e l’Iran sabato 28 alle 17:30 a Corno di Rosazzo, prima delle eventuali finali – per i piazzamenti dal primo all’ottavo posto – domenica 29 in varie sedi e in diversi orari. Sempre nella giornata di domenica, a manifestazione conclusa, Giovanna e compagne potranno far rientro presso le proprie sedi.