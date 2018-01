Permac, Caon: “Intensità e progressi durante le feste, pronte ad iniziare al meglio il 2018”

VITTORIO VENETO Nel 2018 pronto ad accendersi di rossoblu c’è un presente – fatto di nuove, fondamentali sfide a caccia di traguardi preziosi – che si lega a doppia mandata ad un futuro prossimo, caratterizzato da protagoniste affamate di occasioni e determinate nella crescita sul campo. Millennials già installate nel software della Prima Squadra, come Maya Caon, classe 2001, quest’anno vice estremo difensore alle spalle di un pilastro della storia sportiva vittoriese quale Giulia Reginato. Per lei, cresciuta sì con il pallone ma quello da pallavolo, i primi 6 mesi da calciatrice sono stati costellati da progressi costanti e visibili, sotto la guida dello staff tecnico rossoblu e in particolare del Preparatore dei Portieri Roberto Bolzan. Presenza costante in Primavera, squadra in cui divide il ruolo di protettrice dello specchio della porta alternandosi con Kamila Rapacz, sentiamo proprio da lei come le Tose si sono preparate durante questo periodo sotto l’albero in vista del primo impegno del nuovo anno, domani pomeriggio al Barison contro il Castelnuovo.

Il 2018 rossoblu comincia dall’impegno contro il fanalino di coda della classifica, dopo una chiusura di anno solare scandita dal ritorno alla vittoria contro Unterland Damen prima e Vicenza poi.

Tra metà novembre e metà dicembre abbiamo avuto a che fare con un periodo davvero buio, ma la vittoria contro l’Unterland, fortemente cercata e voluta da tutta la squadra, ci ha permesso di rivedere la luce e di riacquistare forza, determinazione e consapevolezza. Contro il Vicenza abbiamo giocato ancora meglio bene guadagnando altri 3 punti, nonostante un terreno di gioco ai limiti della praticabilità; peccato solo per alcune occasioni mancate che avrebbero potuto irrobustire il punteggio. Per questa prima partita del nuovo anno dobbiamo fare attenzione e giocare nuovamente al massimo per portarci a casa l’intera posta in palio.

In questo periodo denso di festività, vi siete allenate duramente per farvi trovare pronte alla ripresa del campionato

Sì, durante queste vacanze abbiamo lavorato molto sia dal punto di vista fisico sia sotto il profilo tecnico e tattico. Abbiamo tutte dato il nostro meglio e l’amichevole in famiglia a Cimetta di fine anno ha confermato i miglioramenti, i progressi che stiamo ottenendo sotto la guida del nostro Mister.

Quali sono i tuoi obiettivi personali per questo nuovo anno, dopo un finale di 2017 in cui ti sei messa in gioco con questa nuova esperienza sportiva?

Lavoro molto, con costanza, per poter crescere e migliorare sempre di più, ascoltando i consigli che mi vengono dati dai mister e da tutti i suoi collaboratori dello staff. Per questo 2018 i miei obiettivi sono quelli di dare sempre il massimo per crescere sotto ogni aspetto, continuare a vincere sia con la Prima Squadra che nelle formazioni Giovanili e magari, un giorno, riuscire a vivere l’emozione dell’esordio con la maglia rossoblu nel campionato di Serie B.