Permac Vittorio Veneto: il Dr. Vascellari sarà il nuovo medico ortopedico della società

VITTORIO VENETO Alberto Vascellari, ortopedico di Vittorio Veneto, è in servizio presso l'ospedale di Oderzo. Il Dr. Vascellari si è specializzato agli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna, nel gruppo del Prof. Maurilio Marcacci e del Prof. Stefano Zaffagnini; inoltre ha frequentato l'Istituto di Chirurgie Orthopédique et Médecine du Sport di Ginevra diretto dal Prof. Jacques Menetrey.

Attualmente è vicepresidente del comitato Sport della Società Italiana Ginocchio, Artroscopia, Sport, Cartilagine, Tecnologie Ortopediche (SIGASCOT), socio della European Society of Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA) e della European Sports Medicine Associates (ESMA), società scientifiche con particolare interesse nella prevenzione degli infortuni correlati al calcio. In questi anni ha operato le "Tose" Roberta Piai, Alice Casagrande, Monica Furlan, Yuliya Rati, Elisa Francescon. Si amplia e completa quindi lo staff medico-sanitario: "A Marco Fabris e a tutto lo staff un grande in bocca al lupo per la nuova stagione!" hanno fatto sapere i vertici societari.