Came Dosson mette in difficoltà la capolista Pescara: al Palarigopiano finisce 4-2

CASIER Al Palarigopiano non si passa. L'hanno scoperto a loro spese i giocatori della Came Dosson che nella giornata di sabato 11 marzo hanno sfidato la capolista Pescara in un match molto appassionante.

Inizio in grande stile per i padroni di casa che mettono subito in grave difficoltà i dossonesi. I biancazzurri invadono letteralmente la metà campo avversaria sfiorando il goal con Rosa. I veneti tengono botta, ma è Morgado a rompere l’equilibrio: l’italo-brasiliano guadagna e trasforma un calcio di punizione. La squadra allenata da mister Rocha fatica a trovare i giusti automatismi, ne approfittano i padroni di casa che raddoppiano con Caputo. Il numero sei biancazzurro è in gran forma nell‘ultimo periodo, per lui è la terza rete negli ultimi tre incontri. I delfini continuano ad attaccare con grande intensità e al 14’20” arriva la terze rete: Rosa serve Canal, il numero dieci effettua uno splendido pallonetto sul quale l’estremo ospite non può nulla. Sul finale di primo tempo arriva la vera prima occasione degli ospiti: bel calcio di punizione di Bonaventura sul quale Pietrangelo si fa trovare pronto. Si va all’intervallo sul punteggio di 3 a 0. La seconda frazione si apre con un grande avvio degli ospiti: Schiochet e Bonaventura piazzano un uno-due micidiale che riapre il match. I pescaresi dopo un inizio di secondo tempo incolore riprendono a macinare gioco andando vicini al goal con Caputo e Leggiero. Il numero tre biancazzurro si rifà poco dopo siglando il goal del 4 a 2; è il goal che chiude definitivamente la partita. Ennesima vittoria biancoazzurra e primato solitario in classifica; le rivali scudetto sono nuovamente a distanza di sicurezza.