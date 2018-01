Campionato amaro per il Mogliano Rugby: contro il Petrarca arriva l'ennesima sconfitta

MOGLIANO VENETO Mogliano deve cedere nettamente contro il Petrarca Padova affrontato sabato negli impianti della Guizza. I tuttineri hanno fatto vedere di essere squadra solida come previsto e di avere grandi ambizioni per l’esito di questa stagione. Un primo tempo nel quale i biancoblù subiscono troppo facilmente gli attacchi dei padroni di casa, non riuscendo mai a loro volta a concludere positivamente le situazioni favorevoli create. La doppia inferiorità numerica nel finire della frazione segna negativamente e quasi definitivamente l’incontro.

Mogliano non da mai l’impresione di mollare, anzi reagisce coraggiosamente alla situazione sfavorevole, soprattutto nel secondo tempo. Nonostante questo all’inizio della seconda parte di gara deve subire nuovamente alcune mete. Poi però, inizia a tenere in mano più spesso il pallino del gioco e conquista una evidente superiorità nelle situazioni di mischia ordinata. Tante le azioni multifase anche con ripartenze dai propri ventidue, con Padova spesso indisciplinata in fase difensiva, che permettono la realizzazione di due meritatissime mete. Non bastano però per poter essere soddisfatti di una prova tanto attesa quanto deludente. Contro Viadana servirà un deciso salto di qualità per cercare di ottenere la prima vittoria anche in una partita di campionato. L’appuntamento è per sabato prossimo, 3 febbraio, al Quaggia di Mogliano Veneto, kick off alle ore 15.00.