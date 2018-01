Mogliano Rugby riparte dal campionato: domenica la trasferta contro il Petrarca

MOGLIANO VENETO Dopo gli ultimi due impegni disputati nel Trofeo Eccellenza 2017/18, sabato per i biancoblù riparte il Campionato con la difficile trasferta di padova per il derby contro il Petrarca.

E’ un confronto molto ostico quello che attende Mogliano, pur rinfrancato dalle due vittorie consecutive contro Reggio e San Donà, ora troverà davanti a sé l’attuale terza in classifica, una squadra solida e ben attrezzata, lanciata verso i playoff. L’entusiasmo del momento, ma anche l’attitudine messa in campo nei passati weekend saranno fondamentali per cercare di disputare una prova positiva. Per l’occasione assisteremo al rientro, dopo l’infortunio di Viadana, di Filippo Guarducci schierato come ala. Partono nei primi quindici i due fratelli Giabardo, con Giovanni all’apertura e Antonio, nel ruolo di estremo, a completare insieme a Masato il triangolo allargato. Andrea Buondonno affiancherà Antonio Zanatta al centro mentre Francesco Fabi viene confermato titolare in mediana. Con Manni numero 8, la terza linea sarà inoltre composta dal capitano Matteo Corazzi e da Giordano Baldino. In seconda linea confermati Maso e Flammini, con il pacchetto degli avanti completato dalle prime linee Francesco Vento, Giacomo Nicotera e Giacomo Stefani. Anche il pilone Paolo Buonfiglio viene recuperato dopo molte giornate e sarà finalmente a disposizione dei tecnici partendo dalla panchina.