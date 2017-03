Mogliano Rugby torna a vincere in trasferta: Piacenza si arrende sul 16-19

MOGLIANO VENETO Allo stadio “Beltrametti” Mogliano riesce a vincere con un finale al cardiopalma. Meta soffertissima al termine di un’azione lunghissima che non sembrava potersi chiudere positivamente, vista l’attenta difesa dei padroni di casa. Il buco di Visentin e la conseguente meta in mezzo ai pali ha decretato il sorpasso sperato e scacciato i fantasmi della bassa classifica, mantenendo ancora i biancoblù a 4 punti dalla zona playoff in compagnia di Viadana, subito dietro al San Donà.

Nel primo tempo i biancoblù hanno condotto una gara attenta e concreta, marcando due mete e gestendo il resto dei minuti in modo positivo. Bello rivedere in campo anche Filippo Guarducci, autore di una buona prova tenuto conto della lunga assenza dalle partite ufficiali. Nella seconda frazione di gioco però, Mogliano sembrava aver staccato la spina, forse complici gli infortuni e la stanchezza, è sembrato più timido e l’iniziativa è passata nelle mani della squadra bianconera. I Lyons sono rinati e hanno prima accorciato le distanze con una meta e poi, con due calci di punizione, superato Mogliano, portandosi a 4 punti di vantaggio e lasciando agli ospiti solo l’opzione della marcatura pesante. L’orgoglio dei ragazzi di Eigner e Rouyet fortunatamente era ancora vivo e gli ultimi minuti sono stati un assedio alla meta dei Lyons. Grande sforzo che ha portato alla fatidica azione finale. Adesso si pensa già al nuovo esame. La prossima partita si giocherà al “Quaggia” contro Viadana, uno scontro diretto e fondamentale per continuare a sperare nella qualificazione alla fasi finali.