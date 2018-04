Alla Pianca School di Conegliano arriva la gara di balance bike riservata ai bambini

CONEGLIANO La balance bike in Italia non è ancora molto conosciuta e viene definita in molti modi, mentre nel nord Europa è una tappa fondamentale per imparare ad andare in bicicletta. Nel nostro Paese ha preso l’appellativo di “bici senza pedali” e raramente anche “bici senza rotelle”, dovuto alla sua caratteristica principale di essere sprovvista sia dei pedali sia delle rotelle, aspetto che stupisce la maggior parte dei genitori, abituati fin da piccoli al tradizionale triciclo o alla bici con le rotelle e pedali.



Su una "balance bike" non solo si impara a curvare più facilmente e nel modo corretto, ma si acquisisce e si migliora l’equilibrio, stimolando la percezione di sé in rapporto al mondo esterno. Dal punto di vista psicomotorio, la balance bike permette di acquisire più “tasselli motori” rispetto a quella con le rotelle. "Far divertire cercando di sviluppare al contempo alcune abilità fondamentali per la crescita dei più piccoli: è questa l'idea di Pianca School" ha spiegato la dirigente scolastica Mirella Pianca "Imparando da soli a stare sulla bici, i piccoli biker acquisiranno maggiore fiducia nelle loro abilità, dato che saranno indipendenti e potranno seguirci quando passeggiamo senza essere spinti, tirati o aiutati: dovranno solo spingere con i piedi e impugnare il manubrio."



Per questo il 5 maggio, presso il campo sportivo dell'istituto di Via M. Giunti, 12/a di Conegliano, si svolgerà la prima gara di Balance Bike in provincia di Treviso. Una manifestazione aperta a tutti, non solo agli iscritti della scuola. La mattinata di gare, dedicate ai bambini dai 2 ai 4 anni, inizierà alle ore 9.00 e terminerà nel primo pomeriggio. Verrà consegnato un premio a tutti i partecipanti.



Per ulteriori informazioni e iscrizioni: Tel. 0438-453997, E-mail segreteria@piancaschool.it. Termine delle iscrizioni: 27 aprile. Costo dell'iscrizione: 5 Euro. In caso di maltempo la manifestazione si terrà il 26 maggio.

