Vittorio Veneto, l'affetto dei corridori della "Little Run" per gli ospiti del Piccolo Rifugio

VITTORIO VENETO Un lunghissimo serpentone di solidarietà, che scorreva e scorreva per le vie, senza sosta per più di mezzora. Piu' di mille persone, e forse si è arrivati anche a millecinquecento, hanno partecipato la mattina di Santo Stefano a Vittorio Veneto alla Little Run, corsa e camminata di solidarietà. Tutte le offerte raccolte saranno un dono, e soprattutto una testimonianza di affetto, verso il Piccolo Rifugio (www.piccolorifugio.it) , casa e famiglia per persone con disabilità aperta in città dal 1957.

Il Piccolo Rifugio è stato protagonista della giornata di sport e festa: un gruppo di ospiti della casa ha partecipato alla Little Run, assieme ai volontari dell'associazione Lucia Schiavinato, mentre altri hanno atteso e applaudito gli atleti al ristoro allestito nel cortile del Piccolo Rifugio. Due i percorsi previsti: se lungo quello di 6 km c'erano molti bambini e famiglie, al più impegnativo giro da 15 km hanno partecipato corridori di vaglia come Daniele Cesconetto, Fabio Bernardi, Ivan Cao, Cristian Salvador, Federico Pianca, Giovanni Iommi, Luca Emanuele.

Il successo della Little Run è merito anzitutto dei due ideatori e organizzatori, Deborah De Nardi ed Alessandro Padovan, coppia di podisti appassionati, e dell'appoggio di Marco Polo Sporting Center, Scuola di Maratona, Maternext, Comune di Vittorio Veneto (presente alla marcia con una rappresentanza della giunta), associazione Lucia Schiavinato, Prealpi Soccorso, Silvio Pin, Flou Cafè, Quattropiu Lab, Varaschin Outdoor Therapy, Vespa Rent Dolomiti, Mg Manighetti, Osteria Da Rico, Tamara Lovisotto, Amici di Diego, e tutti i volontari che hanno prestato servizio lungo il percorso.