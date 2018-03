Piero Simeoni: da Valdobbiadene il Campione italiano tiro a volo specialità fossa

VALDOBBIADENE La finale del Campionato d’Inverno di Fossa Olimpica ha chiuso il circuito delle gare regionali di questo inizio 2018. Sono stati 187 gli specialisti che si sono divisi tra gli impianti di Montecosaro (MC) e Acquaviva di Cellino Attanasio (TE) per meritarsi gli scudetti stagionali in palio. A Montecosaro, sul gradino più alto del podio della massima serie è salito Giuseppe Petrera Junior, l’unico del suo comparto ad essere approdato al punteggio di 94/100 e ad essersi potuto godere lo spettacolo dello spareggio che ha assegnato le altre due medaglie. Protagonisti del confronto sono stati Marco Venturini, Corrado Pontecorvi e Carlo Gerardi.

Alla fine l’argento è andato al primo, medaglia di bronzo a Barcellona 1992, che tra i tre è stato l’unico ad aver abbattuto il primo dei piattelli lanciati, mentre gli altri due, dopo aver fallito il primo, hanno proseguito il confronto. Dopo quattro piattelli il bronzo è stato di Pontecorvi, vincitore su Gerardi con +4 a +3. Tra le Ladies il titolo di Campionessa d’Inverno se lo + meritato Federica Caporuscio, prima sul podio davanti a Giulia Iannotti, argento con 88+1, e Valentina Sokia, bronzo con 88. Complimenti anche a Piero Simeoni (18 anni e studente dell'Einaudi di Montebelluna), che con un ottimo 92/100 si è diplomato Campione d’Inverno del Settore Giovanile mettendo in riga Matteo Santopadre, secondo con 90, e Lorenzo Ferrari, terzo con 89 +8 nello spareggio con Davide Allegrucci.

Da scudetto stagionale anche le prestazioni di Stefano Bettoni, oro tra i Prima categoria con 97/100, e di Mauro D’Angiolillo, primo tra i Seconda Categoria con 95/100 +2. Spostandoci al Tav Acquaviva di Cellino Attanasio (TE), il migliore del comparto di Terza categoria è stato Gerardo Gioia, salito sul gradino più alto del podio con 92/100 davanti a Stefano Notarnicola, secondo con 91, e Piero Fioretti, terzo con 90. Oro e vetta del podio anche per Palmiro Menoni, che con lo score di 95/100 si è cucito al petto il titolo di Campione d’Inverno dei Veterani, e per Giovanni Caputo, primo tra i Master con lo score di 96, in assoluto il più alto dell’intera Finale di Campionato Italiano. Complimenti a tutti i vincitori e appuntamento sulle pedane con i Campionati Regionali Estivi.