Il grande basket arriva a Pieve di Soligo: il 6 settembre amichevole fra Treviso e Trieste

PIEVE DI SOLIGO Lo scorso 14 luglio, a Pieve di Soligo, è stata inaugurata la nuova palestra polifunzionale del comune trevigiano. Un'autentica "Cittadella dello Sport" che sorge in via Mira, a ridosso dello stadio di calcio, e che comprende uno splendido impianto dotato di tribuna da 500 posti e sistema di raffrescamento. Proprio qui, mercoledì 6 settembre alle ore 20, andrà in scena un gustoso antipasto del prossimo campionato di Serie A2 di basket.



Saranno De' Longhi Treviso e Alma Pallacanestro Trieste, due delle maggiori protagoniste nell'ultima stagione del campionato cadetto, a sfidarsi in un'amichevole di lusso irrinunciabile per tutti gli appassionati. Quello fra i trevigiani di coach Pillastrini e i triestini di coach Dalmasson, entrambi capaci di chiudere in vetta l'ultima stagione regolare del girone Est di A2 (con l'Alma arrivata poi fino alla finale playoff), sarà anche un anticipo di quanto potrebbe accadere il 22-23 settembre, quando entrambe le squadre prenderanno parte alle final four della Supercoppa LNP.



Nell'intervallo della partita ci sarà spazio anche per la presentazione della società locale, il Basket Pieve '94. Sarà possibile acquistare i biglietti per il match il giorno stesso, presso la biglietteria del palasport, dalle ore 18.30: ingresso intero 10 euro, ridotto (sotto i 14 anni) 2 euro. Per info: ufficiostampa@veritas832.it.