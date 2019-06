CrossFit, la pievigina Evelin Meler a Parigi per il French Throwdown

E’ in partenza per Parigi la ventenne pievigina Evelin Meler, l’atleta di CrossFit che lo scorso aprile si è aggiudicata il primo posto nella categoria junior (18-21 anni) all’Italian Showdown, una delle gare di Crossfit più importanti a livello Italiano. Il Crossfit, per chi non lo conoscesse, è un sistema di fitness “brevettato” che sta spopolando in tutto il mondo, gli atleti eseguono movimenti funzionali ad alta intensità, movimenti che possono venire dalla ginnastica, dalla pesistica, dal kettlebell training, per spaziare fino al nuoto e al sup (disciplina che sarà richiesta in uno dei 10 allenamenti che verranno effettuati a Parigi).

Saranno quindi gli atleti più resistenti, forti e veloci a vincere! Evelin gareggerà al French Throwdown, una delle gare più ambite a livello Europeo, contro atlete di livello internazionale, e sarà l’unica italiana nella sua categoria (intermediate woman). La gara inizierà venerdì 28 giugno con un workout insolito: 8.5km di corsa, e terminerà domenica, ma l’ allenamento della finale è ancora sconosciuto! Non possiamo che augurarle un gran in bocca al lupo, porta in alto la bandiera italiana Evelin!