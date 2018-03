Pink Day 2018: a La Ghirada il minibasket femminile si tinge di rosa

TREVISO “Pink Day” è la giornata organizzata, in occasione della festa della Donna, dai responsabili del minibasket Veneto per tutte le mini atlete delle società della Regione. L’11 marzo sarà dunque un giorno di festa dedicato alle atlete femminili del minibasket regionale, nel quale si svolgeranno attività, tornei e giochi in un orario indicativo tra le 10.30 e le 12.30 al mattino e le 14.30 e le 16.30 al pomeriggio.

Due le sedi che ospiteranno l’iniziativa: a Treviso, per le atlete nate negli anni 2006, 2007 e 2008, la palestra de La Ghirada Strada del Nascimben 1/b; a Verona, per le atlete dall’anno 2009 al 2011, presso la fiera Sportexpo Viale dell’industria Ingresso Re Teodorico. Sarà possibile iscrivere fino a 64 squadre a Treviso e 40 a Verona; ogni società potrà iscrivere dalle 3 alle 6 bambine per squadra. Una grande occasione quindi per rafforzare la passione di quelle che potranno essere le future campionesse della pallacanestro. Per le società interessante contattare: minibasket@veneto.fip.it