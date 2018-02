Divertimento e sport: "Pinocchio Sugli Sci" nel weekend arriva a San Vito di Cadore

É iniziata nel migliore dei modi, con piste innevate e condizioni meteo ideali, la 36° edizione di Pinocchio Sugli Sci, l’evento sciistico per ragazzi tra i 5 più importanti al mondo. Stanno proseguendo in queste settimane su tutto il territorio nazionale le selezioni zonali (21 totali) partite a metà dicembre alla ricerca delle giovani promesse dello sci che si sfideranno all’Abetone in occasione delle Finali Nazionali in programma dal 17 al 21 mar zo 2018.



Sabato 10 e domenica 11 febbraio a San Vito di Cadore sarà la volta dei giovani atleti delle categorie U9/Baby 1, U10/Baby 2, U11/Cuccioli 1, U12/Cuccioli 2, U14/Ragazzi e U16/Allievi delle province di Treviso e Belluno. La pista Serpentina nella giornata di sabato ospiterà le prove di Baby e Cuccioli, mentre domenica saranno in gara le categorie Ragazzi e Allievi. Organizzazione a cura dello Sci Club Dolomiti Cadore in collaborazione con Ski Area San Vito, Comune di San Vito di Cadore e Comune di Borca di Cadore.



Durante le giornate di gare e divertimento a San Vito di Cadore sarà presente anche il Villaggio di Pinocchio, l’area interamente dedicata ai bimbi e alle loro famiglie dove i piccoli sciatori e gli accompagnatori possono svagarsi tra una selezione e l’altra, partecipare ai giochi organizzati dagli animatori e visitare gli spazi dedicati ai partners dell’evento. Presso l’oasi invernale sarà inoltre possibile ricevere gratuitamente la Pinocchio Card, testare attrezzature sportive, gustare golose merende, ritirare coupon sconto e il Pacco Gara Omaggio, un simpatico e comodo zainetto contenente tanti cadeaux tutti da scoprire.



Il divertimento continua anche dopo le gare con la Maxi Estrazioni: tra tutti gli iscritti alle giornate saranno sorteggiati i fortunati vincitori che porteranno a casa fantastici premi e tantissimi gadgets offerti dai partners dell’evento. Altro indiscusso protagonista del Villaggio sarà Enel, che anche per il 2018 affianca Pinocchio Sugli Sci in qualità di main sponsor.

