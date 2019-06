22^ Pistoia-Fiorano: Marchiori e Ferri firmano un'altra doppietta per la Zalf Fior

Gregorio Ferri e Leonardo Marchiori hanno firmato un'altra strepitosa doppietta per la Zalf Euromobil Désirée Fior. I due ragazzi dei patron Gaspare Lucchetta ed Egidio Fior hanno conquistato domenica la 22^ edizione della Pistoia-Fiorano andata in scena sul tracciato di Fiorano Modenese (Mo). Spettacolare il finale allo sprint che è stato interamente pilotato dalle casacche bianco-rosso-verdi che hanno lanciato in maniera impeccabile la volata di Leonardo Marchiori che torna così al successo precedendo sulla linea del traguardo Gregorio Ferri.



Da applausi anche la prova offerta dagli atleti impegnati nel classico internazionale Trofeo Alcide De Gasperi che ha preso il via da Pergine Valsugana (Tn) per concludersi a Bassano del Grappa (Vi). A decidere la corsa è stata un'azione a quattro nella quale si è inserito il 19enne Marco Frigo che si è giocato sin sul traguardo il successo finale in un appassionante duello con il 29enne australiano Benjamin Hill (Ljubljana Gusto). Per Frigo è arrivato così un prestigioso secondo posto che va ad aggiungersi alla medaglia di bronzo conquistata nel mese di aprile a Campi Bisenzio (Fi).



"E' stata una giornata ricca di emozioni forti. A Fiorano i nostri ragazzi hanno completato un altro capolavoro controllando la corsa dal primo all'ultimo chilometro e portando al meritato successo Leonardo Marchiori. A Bassano del Grappa, Marco Frigo ha dimostrato tutto il proprio valore in una prova di rango internazionale e al cospetto di avversari ben più maturi. Il nostro mese di giugno non poteva iniziare meglio di così" ha commentato il team manager Luciano Rui. Martedì la Zalf Euromobil Désirée Fior tornerà in gruppo a San Giovanni Valdarno (Ar).