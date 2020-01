De Longhi con le spalle al muro, domenica sfida salvezza con Pistoia

Terzo giornata di ritorno per la De' Longhi Treviso Basket, che partirà domani per la Toscana e domenica alle 18.30 affronterà la OriOra Pistoia in una sfida-salvezza in cui la squadra sarà seguita da circa 150 sostenitori. TVB attualmente con 12 punti è al 14° posto con 12 punti, mentre Pistoia è appena sotto assieme a Trieste con 10, chiude la classifica Pesaro a 2 punti. Nell'ultima partita giocata i toscani hanno perso 90-60 sul campo della capolista Segafredo Bologna, mentre la De' Longhi Treviso ha perso in casa con Cremona 84-94. All'andata al Palaverde la De' Longhi ottenne la sua prima vittoria stagionale proprio contro la OriOra Pistoia per 87-72 con 17 punti di Fotu e di Logan.

Sarà la prima partita in maglia trevigiana per Ivan Almeida (numero 6), 30enne di passaporto portoghese inserito nel roster di TVB questa settimana al posto di Charles Cooke.

Infermeria: squadra al completo per coach Menetti.

Arbitri: Paternicò, Martolini e Vita

Media: diretta in streaming video (in abbonamento) su Eurosport Player. Aggiornamenti e interviste post partita sulla pagina Facebook e Instagram di Treviso Basket

Dichiarazioni di Amedeo Tessitori, centro di TVB: «All'andata fu una bella sfida, una battaglia e ci aspettiamo una partita simile anche domenica a Pistoia. Tutte e due le squadre hanno bisogno di punti-salvezza, siamo pronti a una partita dove ci sarà da lottare per ottenere un risultato vincente che ci serve per la classifica e il morale. Abbiamo lavorato bene con tanta intensità in questi giorni, è da qualche tempo che siamo al completo e possiamo allenarci bene, ora però sta a noi mostrare in campo il lavoro che facciamo in settimana perché veniamo da una serie di sconfitte e dobbiamo dimostrare sul campo le nostre qualità mettendoci tutto quello che abbiamo dal punto di vista dell'energia e dell'entusiasmo. L'addizione di Almeida è stata positiva, in allenamento ho visto un ragazzo di grande talento, con intelligenza cestistica e grande vitalità, ci darà una grossa mano».

Prossime partite: prossimo match in casa per la De' Longhi TVB, che domenica 2 febbraio alle 19.00 affronterà al Palaverde la Pompea Bologna. Prevendita già attiva nei punti vendita consueti (Wind/3 di Treviso, Silea-Emisfero, Conegliano, Oderzo ed Elettrodomestici Zanatta di Camalò) per i Non Numerati e oggi dalle 17.00 alle 19.30 a Sant'Antonino per Distinti, Numerati e Non Numerati.