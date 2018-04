Per i playoff il Treviso Basket pensa ad un europeo di scorta: ecco Kalve e Kumpys

TREVISO La De Longhi Treviso (girone Est) valuta la disponibilità di giocatori europei per aggiungere uno straniero di scorta alla vigilia dei playoff. La società trevigiana, come riporta Spicchi d'Arancia, non ha posto vincoli sul ruolo e valuterà il miglior elemento disponibile comunque a partire dalla tribuna. Tra i nomi proposti ci sono l'ala - ex Benetton - Ernests Kalve (seguito da HMS-Paci), 30enne lettone che ha finito la stagione in Romania al Phoenix Galati (9.7ppg e 3.6rpg), e la guardia lituana Modestas Kumpys (seguito da Players Group), che dopo il precampionato disputato con Venezia sta giocando in Polonia all'ASZ Koszalin (10.9ppg e 4.1rpg).