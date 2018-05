Podismo e ciclismo insieme: all'Alpago Tour Biesse iscrizioni già in crescita

È cominciato il conto alla rovescia per la seconda edizione di Alpago Tour Biesse, l’evento proposto da Biesse Primavera e dedicato a podisti e ciclisti che si svolgerà sulle rive del lago di Santa Croce e sulle strade dell’Alpago. L’appuntamento, che si svolgerà sabato 19 e domenica 20 maggio, è stato presentato nella mattinata di giovedì 10 maggio al Centro ittiogenico di Santa Croce del Lago, comune di Alpago. «Siamo a pochi giorni dalla seconda edizione di un evento che vuole abbinare lo sport ala valorizzazione del territorio, un territorio bellissimo che si presta al meglio per chi ama correre e per gli appassionati della bicicletta» ha affermato Massimo Mamprin, coordinatore dell’organizzazione. «Un territorio, l’Alpago, che fin da subito ci ha dato grande supporto: un grazie all’amministrazione comunale e al centinaio di volontari che lavoreranno nel fine settimana del Tour».

Grande è stata la risposta di volontari e amministratori ma anche quella degli sponsor locali. Tra, questi, Intersocks, Grandi Forni Bellunesi Balbinot, Cipriano Food e Birra San Gabriel. Grandi Forni sarà presente con i propri prodotti anche all’expo che, a Farra, luogo di partenza e arrivo delle gare, vedrà protagonisti una ventina di aziende. Notevole è stata anche la riposta dei concorrenti: al 10 maggio il numero di adesioni è superiore del 20 per cento alla cifra dello scorso anno nello stesso periodo. Obiettivo è quello di superare i 1000 concorrenti.

«Alpago Tour è l’evento che apre la stagione estiva del nostro lago» ha sottolineato l’assessore allo sport Federico Costa. «Si tratta di un evento che bene sposa il nostro intento di valorizzare il territorio attraverso lo sport. Saranno presenti atleti da diverse regioni italiane ma il comitato organizzatore sta lavorando per portare in futuro anche stranieri: la strada è quella giusta». La prima giornata di Alpago Tour Biesse vedrà protagonisti gli appassionati della corsa: in programma, con partenza e arrivo a Farra, un tracciato di 15 chilometri attorno al lago. Il dislivello (concentrato nella prima parte, quella che sale da Farra verso Sella Fadalto) sarà di 100 metri. Con i runner ci saranno anche gli appassionati del nordic waliking.

Domenica 20 maggio spazio ai ciclisti. Due i percorsi a loro disposizione, entrambi partenza e arrivo a Farra. Il corto misura 55 chilometri di sviluppo e ha un dislivello di 900 metri: i punti chiave saranno l’ascesa verso Vena d’Oro, Losego e Quantin, ai piedi del Nevegal, e la salita della Val Cantuna, tra Ponte nelle Alpi e Pieve d’Alpago. Il percorso lungo propone un tracciato di 110 chilometri di sviluppo e 2300 metri di dislivello: la prima parte è uguale al corto mentre a seconda vedrà i corridori affrontare le salite di Cornolade, Tignes e, soprattutto, quella che porta a Malga Cate, in comune di Chies d’Alpago. Le possibilità di partecipazione all’evento sono molteplici: i runner potranno affrontare la gara del sabato sia in maniera agonistica oppure in versione non agonistica. Versione agonistica oppure non agonistica anche per chi parteciperà alla prova di ciclismo sui 55 chilometri mentre la prova sui 110 chilometri è esclusivamente aperta agli agonisti. Gli “iron man” e le “iron women” potranno gareggiare sia al sabato sia alla domenica, concorrendo così alla classifica della combinata.