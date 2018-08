Ciclismo di qualità a Poggiana: è una vigilia di pura attesa per la Starscombat 2018

RIESE PIO X Mancano ormai 24 ore al via della 43^ edizione del Gran Premio Sportivi di Poggiana e la sfida internazionale riservata agli Under 23 che scatterà domenica a Riese Pio X alle 13.30 in punto si annuncia una vera e propria #starscombat con tutti i migliori talenti del ciclismo mondiale ai nastri di partenza. Ad aprire la lunga lista degli iscritti con il dorsale numero 1, in virtù del successo conquistato lo scorso anno da Nicola Conci, sarà l'azzurro Samuele Battistella (Zalf Euromobil Désirée Fior) che potrà contare sul supporto di un team in ottime condizioni fisiche composto anche dal vice-campione italiano Alberto Dainese e dalla maglia verde del Giro U23 Edoardo Faresin.



Da segnare sul taccuino anche il dorsale numero 7 dell'australiano Robert Stannard (Mitchelton BikeExchange) già vincitore in stagione del Giro del Belvedere e di una tappa al Giro d'Italia U23 e determinato a rinnovare la tradizione vincente dei "canguri" in terra trevigiana. Grande attesa anche per uno degli uomini più in forma del momento come il tricolore del ciclocross Jakob Dorigoni (General Store bottoli) che nell'ultima settimana si è imposto martedì a Lamporecchio (Pt) e giovedì a Briga Novarese (No), oltre che per l'azzurro Cristian Scaroni (Petroli Firenze Hopplà Maserati) già quarto ai Campionati Europei Under 23 e per il tridente schierato dal Team Colpack composto da Alessandro Covi, Andrea Bagioli e Filippo Rocchetti.



Ha già annunciato di voler essere protagonista anche lo sloveno Tadej Pogacar (Ljubljana Gusto) che in questa stagione si è aggiudicato l'ultima tappa e la classifica finale della Corsa della Pace prima di conquistare la maglia bianca di miglior giovane al Giro di Slovenia, con i professionisti. Tra i più quotati della vigilia anche il sud africano Stefan De Bod (Dimension Data), l'italiano Matteo Bellia (IAM Excelsior) e la coppia formata dal veronese Alessandro Fedeli e dal marocchino Zahiri Abderrahim della Trevigiani Phonix Hemus 1896.



Un parterre di assoluto primo piano quello composto da ben 176 atleti richiamato ai nastri di partenza dall'ottimo lavoro svolto dagli uomini dell'Uc Asolo Bike Poggiana per un'altra giornata di grande ciclismo in programma sulle strade della Marca Trevigiana. Una sfida tutta da seguire anche grazie al live testuale di tutta la corsa che sarà proposta sul portale www.ciclismoweb.net e al video-streaming che trasmetterà in diretta l'ultima ora di gara sulla pagina Facebook ufficiale della manifestazione (www.facebook.com/gppoggiana) e sulla pagina Facebook di ciclismoweb.net (www.facebook.com/ciclismoweb.net).



"Non vediamo l'ora di abbassare la bandiera del via per far iniziare lo spettacolo della #starscombat 2018" ha concluso un emozionantissimo Giampietro Bonin, presidente dell'Uc Asolo Bike Poggiana. "Ancora una volta a Poggiana avremo la possibilità di vedere all'opera i migliori Under 23, ragazzi con le caratteristiche giuste per approdare con successo nel professionismo ma, soprattutto, per offrire anche sulle nostre strade uno spettacolo assolutamente da non perdere".



Il programma:

Ore 9.00 - Apertura segreteria

Ore 10.30 - Riunione tecnica e accreditamento

Ore 12.00 - Apertura foglio firma e presentazione squadre

Ore 13.39 - Partenza del 43° Gp Sportivi di Poggiana

Ore 17.50 - Arrivo del 43° Gp Sportivi di Poggiana

Ore 18.00 - Cerimonia protocollare di premiazione



Il percorso:

Poggiana, Ramon, Loria, Riese Pio X, Poggiana(circuito di km 12.100 da ripetersi 4 volte). Indi: Poggiana, Ramon, Loria, Riese Pio X, S. Vito di Altivole, Casella d'Asolo(Via Galilei, Via Giorgione, Via Foresto Nuovo, Via Palladio) Crespignaga, Maser, Forcella Mostaccin, La Valle. Indi: circuito locale di km 14.400 da ripetersi 4 volte (La Valle, Via Prà Grande, Via Longon, Monfumo, Loc. Baracca, Bocca di Serra, Castelcies, Castelli, Via Bosco del Fagarè, Via Cà Balbi, La Valle). Indi: La Valle, Forcella Mostaccin, Maser, Crespignaga, Via Santa Marcuola, Via Fornetto, Asolo Loc. S.Martino, Via Foresto Vecchio, Via Forestuzzo, Via Risorgimento, Via Forestuzzo, Casella d'Asolo, S. Vito di Altivole, Riese Pio X, Poggiana. Ingi giro finale di km 12.100 Poggiana, Ramon, Loria, Riese Pio X, Poggiana, Arrivo.