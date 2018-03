Dal Bernabéu alla Marca: a Treviso arriva il camp estivo del Real Madrid

TREVISO La Polisportiva Indomita 21 nasce a Treviso sei anni fa, nel 2012, come progetto dedicato alla crescita della comunità dei quartieri trevigiani valorizzando impianti altrimenti inutilizzati. Da questo piccolo impegno, la società è cresciuta anno dopo anno fino ad arrivare a oltre 200 tesserati dai 5 ai 16 anni d'età con tre impianti di allenamento a disposizione.

Con il passare del tempo sono cresciute anche le iniziative organizzate dalla Polisportiva trevigiana come manifestazioni a scopo benefico in collaborazione con varie realtà limitrofe. A maggio la Polisportiva Indomita 21 rinnoverà l’appuntamento con il “Memorial Fabio Artuso” e varie kermesse rivolte ai piccoli atleti che porteranno allo stadio di via Berto a Monigo circa mille bambini, 72 squadre e una quarantina di società partecipanti. La grande novità del 2018 sarà però il camp estivo organizzato in partnership con la società più famosa al mondo e cioè il Real Madrid Clinic, sarà aperto a tutti e si svolgerà a Monigo dal 11 al 15 giugno, previa iscrizione. Qui sotto la locandina dell'evento.

