Polisportiva Mogliano, presentati al pubblico il basket e il volley: l'unione fa la forza

Cinquecento atleti e atlete, dai piccolissimi del minibasket e del minivolley fino alle prime squadre impegnate nei campionati regionali di Promozione e Serie D. Pallacanestro e pallavolo assieme, in un’unica grande famiglia, nel segno dello “Sport per tutti” che da sempre ha contraddistinto lo spirito della Polisportiva Mogliano. Il nuovo assetto societario della storica associazione sportiva che l’anno prossimo spegnerà le 50 candeline di attività sportiva, ha permesso di realizzare un evento unico ed eccezionale, la presentazione di tutte le squadre del settore volley e basket, assieme per la prima volta.

Un quadro di sorrisi, magliette e talenti che ha colorato il parquet del PalaBerto, e riempito le tribune dell’impianto di via Barbiero come raramente era accaduto negli ultimi anni. E così dai piccoli Pulcini del Basket, passando per le campionesse del volley, fino alle Prime squadre in quasi 500 sono sfilati davanti ad amici e genitori per un pomeriggio di festa e sport. All’evento hanno partecipato il sindaco di Mogliano Veneto, Carola Arena, l’assessore allo sport, Oscar Mancini, e il presidente della Fipav Tre.Uno, Michele De Conti. Ma come sempre gli onori di casa sono stati fatti dal presidente della Polisportiva Mogliano, Romeo Girardi, che dopo 49 anni dall’inizio delle prime attività sportive a Mogliano, vede il suo progetto sociale e sportivo continuare e crescere.

A dirlo sono i numeri che vedono i due settori in rapida crescita: 14 squadre nel volley, 12 nella pallacanestro e un «file rouge» che unisce tutti: «Dare ai ragazzi e alle ragazze la possibilità di vivere lo sport a pieno - dice il presidente Romeo Girardi - sperando un giorno di poter vedere alle Olme e al PalaBerto le nostre prime squadre formate solo da ragazzi e ragazze di Mogliano. È uno spettacolo poter vedere tutte le squadre del basket e del volley assieme, e questo è soltanto un segnale del nuovo progetto societario della Polisportiva che vuole fare dell’unità e della collaborazione la propria forza. Una forza che condividiamo assieme alle tante famiglie, in prima linea assieme a noi per rendere il sogno sportivo dei propri figli un divertimento». E per rendere perfetta la giornata anche la conferma da parte del sindaco che a breve verrà realizzata una nuova palestra, che permetterà ai tanti ragazzi e ragazze di poter svolgere al meglio l’attività sportiva.

