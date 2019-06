Polisportiva Preganziol: per la società arriva uno storico tris in ottica Foro Italico

Non c’è due senza tre. Quando la Polisportiva Preganziol stava festeggiando l’approdo di Giada Cavazzoni (under 12) al master del Foro Italico al quale la sorella Viola (under 10) era già qualificata, ecco la sorpresa. Si chiama Mariavittoria Franzoi, è anch’essa un’under 10 e gioca a tennis da un anno. È la protagonista del “Kinder” di Paderno del Grappa, tenutosi nel fine settimana. Turno dopo turno arriva in finale e, pur cedendo le armi dopo 3 ore di gioco (6-7, 5-7), esulta per l’inaspettata quanto promettente qualificazione al master finale del Foro Italico, a Roma.

L’istruttrice Marianna Bonacina: «Poca esperienza ma tanta dedizione negli allenamenti. Mariavittoria ha stupito tutti: non molla mai, lotta fino all’ultima palla. Sia lei che Giada e Viola sono fantastiche! Quando terminano un torneo mi telefonano felici perché sanno di avere dato il massimo e per me, da loro istruttrice, è la vittoria più grande». Il plauso va condiviso con Giada Cavazzoni che, con il secondo posto ottenuto a Rovigo (5-7, 5-7), si qualifica nuovamente per il master del Foro Italico (under 12). Grazie a loro, la sezione tennis della Polisportiva Preganziol cala uno storico tris.