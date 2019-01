Kickboxing: Polisportiva Preganziol porta otto atleti al Golden Glove

Appuntamento di prim'ordine nel fine settimana per la sezione kickboxing della Polisportiva Preganziol diretta da Antonio Pellizzato. E infatti giunto il momento del Golden Glove, la manifestazione internazionale che si tiene anche quest'anno alla Zoppas Arena di Conegliano.

Saranno ben 8 gli atleti di Preganziol che scenderanno a gareggiare sul tatami: Linda Atzori, Camilla Benetti, Irene Beni, Alice Ciabatti, Emi Pastrello, Alberto Cervellin, Stefano Santangelo, Christian Tap. Quest’ultimo, in particolare, si cimenterà nella categoria “Grand Champion”, ossia un open sia di cintura che di peso. È un’impresa ardua che richiede molto coraggio e voglia di mettersi in gioco perché significa andare a gareggiare con i massimi esponenti del point fighting. In ogni caso, in tutte le categorie, il livello che il Golden Glove presenta è molto alto. Con la speranza di guadagnare come l'anno scorso qualche prestigioso podio.