Treviso Basket: domenica la trasferta contro Mantova

Domenica alle 18 trasferta per la settima giornata del campionato di A2 (girone Est) con la De' Longhi Treviso Basket che, dopo la vittoria di domenica contro Verona, sarà a Mantova per sfidare la Pompea, che domenica ha perso 87-73 a Bologna cedendo solo nel finale alla capolista Lavoropiù, ed ora in classifica conta 4 punti contro gli 8 della De' Longhi TVB dopo sei gare giocate.

Giovanni Tomassini sarà nei 12, ma non ancora disponibile prima di circa un mese, out invece capitan Antonutti ancora alle prese con la frattura alla costola. Gli arbitri dell'incontro saranno: Beneduce, Capurro e Barbiero. Max Menetti, coach della De' Longhi Treviso Basket ha commentato il match con queste parole: «Affrontiamo Mantova che viene da un ottima partita con Bologna e che vorrà rifarsi davanti al proprio pubblico dopo L ultima sconfitta interna con Imola, è una squadra di talento con giocatori molto pericolosi sul perimetro e di energia ed esperienza nei lunghi. Aldilà dell'avversario sara’ un altra tappa importante della nostra stagione per dare continuità anche in trasferta ai passi avanti sotto l' aspetto dello spirito e della solidità fatti con Verona». Davide Alviti, ala De' Longhi Treviso Basket, si aggiunge alle parole del suo allenatore: «Come nella vittoria contro Verona, anche con Mantova dovremo partire da una buona applicazione e dall’intensità difensiva. Ma questo vale non solo per Mantova, ma per tutte le avversarie che via via dovremo affrontare: il nostro è un girone difficile, con grandi squadre. L’abbiamo capito nelle sei partite giocate finora: se riusciamo a fare bene in difesa, tutti uniti, e a ripartire in contropiede, come abbiamo dimostrato di saper fare, poi riusciamo a giocare con più scioltezza e più ritmo anche in attacco».