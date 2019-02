Prima edizione del master di salto ostacoli, equitazione veneta sugli scudi

Grande successo per l’equitazione veneta alla Prima edizione del master di salto ostacoli svoltosi nel weekend a Pontedera alla presenza del Presidente Nazionale FISE Marco di Paola, e complessivamente buono il risultato dei trevigiani grazie alle belle prestazioni di Martina Molinari, Alessandra Ballerini e Luca Piccin. Le squadre venete sono infatti salite sul podio in ogni categoria: oro gli Young Rider; Argento sia Juniores che Seniores e Gentleman, Bronzo infine per i Children! E poi i successi individuali: l’Oro di Aurora Pellizzaro su Sakkado 2010 G&C tra gli Young Rider, quello di Gloria Baldon su Lady Iris nei Gentleman 120 e quello di Paolo Rigotti su Contendra tra i Gentleman. Quindi gli Argenti di Martina Molinari su Ciranka H tra gli Juniores e quello di Vincenzo Chimirri su Dakota d’Hyrencourt tra i Seniores per finire con il Bronzo, sempre individuale, di Marta Daniele su Pensiero Notturno ancora nei Young Rider.

Grandi risultati che hanno permesso al veneto di Aggiudicarsi al veneto coordinato da Antonio Piovan di aggiudicarsi il Challenge che rimarrà nella sede FISE regionale fino a quando verrà rimesso in palio l’anno prossimo, con la speranza che la sua permanenza in veneto possa durare anche non solo un anno.

SQUADRA JUNIORES – Argento a squadre

Elena Tiarca (PD) su Woodstock / Martina Molinari (TV) su Ciranka H / Laura Schio (VR) su Utrillaz Z / Alessandra Ballerini (TV) su Touareg du Bailly / Laura Millimaggi (RO / PD) su Aramis D’Acceglio

GENTLEMAN SENIORES – Argento a squadre / Oro individuale

Paolo Rigotti (PD) su Contendra / Giorgia Baldon (PD) su Lady Iris / Luca Piccin (BL / TV) su Rodrigos / Cristian Andreis (VR) su Genesis

CHILDREN – Bronzo a squadre

Ajsha Emma Mazzuccato (PD) su Batina S / Valerio Ielapi (PD) su Urbana de Royet / Eleonora Furlan (PD) du Dorina / Sofia Carlotta Chimirri (PD) su Dedicace by Wisbecq2009

YOUNG RIDER – Oro a squadre / Oro e Bronzo individuale

Matilde Breoni (VR) su Contoon / Marta Daniele (PD) su Pensiero Notturno / Gianluca Ferrante (PD) su Nabir / Camilla Casellato (PD) su Jamaica van ten Bos / Aurora Pellizzaro (PD / VR) su Sakkado 2010 G&C

SENIORES ASSOLUTO – Argento a squadre

Alberto Boscarato (VE / RO) su Iza van Seven Oaks / Vincenzo Chimirri (VI) su Dakota d’Hyrencourt / Fabio Brotto (VI) su Vanità delle Roane / Aurora Bortolazzi (VR) su Clintissima van Spalbeek Z