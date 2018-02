Basket femminile, Ponzano con Rivana in piena emergenza

PONZANO VENETO Sarà un Polyglass Ponzano in piena emergenza quello che questa sera (palla a due alle ore 18) ospiterà al PalaCicogna l’Iiriti Riva del Garda. Una sfida dal sapore playoff con Ponzano, terza della graduatoria, che vorrà vendicare uno dei rari ko subiti nel girone d’andata proprio dalla formazione trentina. Non ci sono però buone notizie per coach Sottana, che dovrà fare i conti con un roster pieno di cerotti e problemi: una distorsione alla caviglia subita nella rifinitura di ieri ha tolto dai giochi Anna Pizzolato, che quindi sarà costretta a un nuovo stop forzato. «Ma non sarà l’unica – ammette coach Sottana – siamo di nuovo alle prese con un periodo poco fortunato a livello fisico, con 2-3 giocatrici che sono in dubbio per la gara per alcuni problemi fisici e mali di stagione».

Un problema in più che arriva ancora una volta in prossimità di una gara delicata e importante, com’era successo già a Bolzano: «Il nostro vantaggio è quello di avere nel gruppo la nostra forza, non abbiamo una stella che ci risolve la partita, quindi le ragazze hanno dimostrato che unite sono davvero forti. Affrontiamo una formazione ostica, che non a caso è ancora in lotta per il quarto posto e che ha un paio di giocatrici di assoluto livello, su cui dovremo fare grande attenzione». Un test importante dunque, a poche giornate dal termine della regular season: «Assolutamente sì, anche perché stiamo provando nuove soluzioni proprio in vista della post season. E questo è il momento ideale per provarle, sperando che tutti questi acciacchi prima o poi finiscano».