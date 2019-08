Ponzano Basket: sotto le plance arriva Miccoli, la top scorer dell’ultima serie B

Un altro tassello, e che tassello. Il Ponzano Basket si rinforza sotto le plance piazzando un altro importante colpo di mercato: la società biancoverde si è infatti assicurata per la prossima stagione le prestazioni sportive di Costanza Miccoli, ala grande classe classe 1995 e di 185 cm. Miccoli arriva a Ponzano reduce da una grandissima stagione a Muggia in cui è stata la top scorer dell’ultimo campionato di serie B con 577 punti realizzati in 31 gare disputate: una media di 18,6 con un high di 37 punti realizzati nella gara contro le Giovani Lupe.

Giocatrice in costante ascesa, Miccoli ha già toccato il campionato di serie A2 nella stagione 2013/2014 quando ancora giovanissima è stata inserita nel roster della Ginnastica Triestina segnando anche 50 punti. Miccoli ha sempre avuto un particolare feeling con il canestro, grazie anche a un fiuto per il rimbalzo: ora la sfida con Ponzano in una categoria superiore e in cui vorrà confermare tutte le proprie qualità. Il roster del Ponzano Basket si chiuderà con un paio di giocatrici che verranno annunciati a fine mese e che completeranno l’organico a disposizione di coach Filippo Campagnolo. Primo impegno stagionale in programma martedì 27 agosto alle ore 19 con l’amichevole internazionale di lusso contro i giovani talenti di Oregon State.