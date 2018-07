A2 femminile, il Ponzano Basket piazza il primo colpo di mercato: ecco Giulia Zecchin

PONZANO VENETO Inizia con il botto il mercato del Ponzano Basket. La società biancoverde per la prima storica stagione di serie A2 è riuscita a strappare alla concorrenza il talento di Giulia Zecchin. È lei il primo tassello del roster affidato a coach Maurizio Sottana e destinato a regalare ancora parecchie sorprese. Classe 1997, nonostante la giovane età, Zecchin è una guardia che vanta esperienza di serie A, avendo già disputando sei campionati, collezionato oltre 100 presenze ed aver vestito anche la maglia della nazionale italiana nelle rappresentative giovanili.

Dopo aver iniziato la propria carriera con la Ginnastica Triestina, debuttando in serie A2 nel 2013/2014, Zecchin si trasferisce al Sistema Rosa Pordenone, sotto la stretta osservazione della Reyer Venezia, dove poi si trasferisce nel 2015/2016 con cui fa l’esordio in A1. L’ultima è stata la stagione più prolifica per la giovane esterna, che ha chiuso con 184 punti segnati sempre a Pordenone in A2.

«Con l’arrivo di Zecchin potenziamo il pacchetto degli esterni – spiega il direttore sportivo del Ponzano Basket, Carlo Pizzolon – perché Giulia è una guardia che oltre a un ottimo tiro, ha anche una grande fisicità, ma soprattutto grande esperienza di serie A2, nonostante la giovane età. Ha l’istinto della grande attaccante, non solo grazie al tiro, ma soprattutto alla capacità di attaccare con forza il ferro. L’anno scorso era il punto di riferimento offensivo di Pordenone e proprio per questo siamo contenti di essere riusciti a portarla qui da noi, viste le tante richieste che le erano pervenute. Arriva qui a Ponzano motivata dalla bontà del progetto tecnico e societario, con grande entusiasmo e il grande intento di riscattare la retrocessione della scorsa stagione. Si tratta del primo colpo del nostro mercato, che vedrà degli innesti mirati a potenziare un gruppo già buono, ma che abbiamo intenzione di rendere ancora più competitivo». Intanto, dopo essere stata inserita nel girone Nord del prossimo campionato di A2, il Ponzano Basket conoscerà martedì 24 luglio alle 12 il calendario del campioanto.