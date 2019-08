Energia e talento sotto le plance: al Ponzano Basket arriva Matilde Stangherlin

Si arricchisce di un talento con il «vizio» della vittoria il reparto lunghi del Ponzano Basket: la società biancoverde accoglie infatti con grande entusiasmo l’ala grande Matilde Stangherlin, classe 2000, nata a Venezia. Stangherlin, nonostante la giovane età si mette presto in luce nei settori giovanili della Mestrina prima e del GIants Marghera poi, facendo il suo esordio in Prima Squadra già nel 2015/2016: è l’anno della rivelazione per la lunga veneziana che con la canotta di Marghera è protagonista dello storico scudetto vinto dalle veneziane in Under 16.

Nella stagione successiva ecco la prima esperienza senior lontano da casa, a Treviso, con cui Stangherlin si conferma uno dei prospetti più interessanti e nelle stagioni successive, con la maglia dell’Umana Reyer centra un doppio importantissimo scudetto: nel 2017/2018 l’Under 20 e l’anno scorso addirittura l’abbinata scudetto Under18 e Coppa Italia U20 con le orogranata. Nelle ultime due stagioni Stangherlin ha giocato in doppio tesseramento a Venezia e a Pordenone, prima in serie A2 e poi in B, facendo di fatto il percorso contrario a quello di Ponzano. Ora l’occasione di tornare a essere protagonista in serie A, con la maglia di Ponzano.