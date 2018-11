Ponzano Basket: sfida salvezza al PalaCicogna

Una gara fondamentale. Sfida da non perdere sabato sera per il Ponzano Basket che ospita il fanalino di coda Albino, ancora a secco di vittorie in questa stagione. Un bivio importante per le biancoverdi che devono agganciare il gruppone di metà classifica distante proprio due lunghezze. Dopo le sconfitte in fila contro Vicenza, Bolzano e Moncalieri, ora è arrivato il momento di tornare a sorridere e provare a chiudere nel migliore dei modi un autunno molto difficile. Ponzano si presenta alla sfida di domani non al meglio delle condizioni, con diverse giocatrici acciaccate, ma c’è voglia di stringere i denti e portare a casa una vittoria troppo importante. Gli arbitri dll'incontro saranno Zuccolo e Gallo.

L’avversario

Dopo il decimo posto della scorsa stagione, il Fassi si presenta ai nastri di partenza, guidato dal confermato coach Giuliano Stibiel, con un organico che mischia talenti locali alle aggiunte dal mercato. In estate hanno salutato la società tre “simboli” dell’ascesa verso il secondo campionato nazionale: Selene Marulli, Chiara Lussana, Simona Devicenzi. Sono rimasti invece prodotti del vivaio come Michela Birolini, Alessia Panseri, Giovanna Birolini, Lisa Pintossi, Micaela Gionchilie, Benedetta Peracchi. Conferme importanti anche quelle della lunga Emanuela Valente (5.6 punti e 3.2 rimbalzi di media la stagione scorsa) e della play Ilaria Bonvecchio, reduce da un’annata da career high in A2 (10.3 punti di media). Le novità nell'organico sono di spessore: la lunga americana con passaporto inglese Chantelle Pressley sostituirà Shequila Joseph nello spot di straniera, garantisce tanti punti nelle mani la guardia Federica Iannucci, miglior marcatrice della scorsa stagione di A2 con 23 punti a gara. Contro Ponzano farà il proprio esordio Elisa Silva, che torna ad Albino dopo le tre precedenti stagioni.

Le dichiarazioni

Maurizio Sottana, allenatore del Ponzano Basket: «La squadra è in recupero dopo i problemi della scorsa settimana, ma non siamo ancora nelle migliori condizioni. Detto ciò sappiamo che scenderemo in campo per riuscire a portare a casa questa partita molto importante: Albino è ancora dietro di noi e una vittoria ci permetterebbe di tenerla a distanza di sicurezza. Loro arriveranno qui con una nuova giocatrice, una lunga forte che sicuramente potrà fare la differenza, ma noi vogliamo tornare a vincere. Dobbiamo riuscire a ridurre al minimo i blackout che fin qui ci sono costati alcune sconfitte: sapevamo che questo periodo sarebbe stato delicato, specialmente a livello psicologico, ma ho grande fiducia in ognuna delle mie giocatrici e so che domani daranno tutte il 110 per cento per conquistare la vittoria».