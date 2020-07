Ponzano Basket, il primo colpo di mercato è Alessia Egwoh

Arriva il primo colpo per il Ponzano Basket che si assicura energia e talento sotto le plance con Alessia Egwoh, pivot classe 1997, reduce dall’ultima stagione in serie A2 a San Giovanni Valdarno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nonostante la giovane età, Egwoh ha già alle spalle diversi campionati di serie A2 in cui si è sempre distinta per la costanza e la qualità di rendimento: ha iniziato nel 2016/2017 a Orvieto, due anni fa il trasferimento a Bolzano, infine l’anno scorso l’annata a metà con San Giovanni Valdarno. E ora la chiamata del Ponzano Basket. «Sono felice di fare parte del progetto di Ponzano – le prime parole di Egwoh – ho trovato una società e uno staff molto organizzato. Saremo una squadra abbastanza giovane e questo sarà un ulteriore stimolo per me e la mia crescita come giocatrice. Mi piace molto attaccare il canestro, ma soprattutto passare la palla e creare un bel gioco di squadra assieme alle mie compagne. La mia vera forza è il fisico, specialmente in difesa dove riesco a creare spesso difficoltà alle mie avversarie nell'andare a canestro». Egwoh si è affacciata al basket giocato soltanto alle medie: «Avevo 13 anni e una mia compagna di classe mi ha detto che la sua allenatrice cercava una ragazza interessata a provare. E dopo un paio di allenamenti capii che il basket era il mio sport». Una carriera subito in ascesa per lei, notata dal Settore Squadre Nazionali che l’ha inserita quasi subito nelle varie selezioni, arrivando anche a vestire la maglia dell’Italia Under20. Ora invece c’è da pensare alla nuova avventura a Ponzano: «Torno nel girone nord dopo una stagione in cui ho giocato a sud: mi aspetto un campionato molto competitivo e ricco di emozioni. Ci aspetta un’annata difficile, perché riprendere dopo lo stop per il Coronavirus non sarà semplice. Io sono ferma da diversi mesi e come me tutte le altre atlete: quindi sarà una ripresa più lenta e in cui i primi mesi di lavoro saranno davvero molto importanti».