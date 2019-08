Colpo di mercato del Ponzano basket: ingaggiata Benedetta Bagnara

Il Ponzano Basket è orgoglioso di poter annunciare l’accordo per la prossima stagione con una delle atlete più forti del panorama cestistico nazionale. Ha infatti scelto di ripartire dalla maglia biancoverde Benedetta Bagnara, guardia classe 1987, pronta a rientrare sul parquet dopo aver assaporato la gioia della maternità. Aveva lasciato il campionato di A1 nella stagione 2017/2018 vincendo il premio di Miglior Giocatrice Italiana di Serie A1 a Vigarano chiudendo con 12 punti + 3,7reb + 3,0ast (79% 1pt, 45% 2pt, 36% 3pt) di media.

Bagnara è un autentico colpo per Ponzano e per tutta la serie A2: giocatrice di assoluta qualità, coniuga una grande visione di gioco a un tiro letale anche nei momenti più delicati della partita. Una leader in campo e fuori che ha sposato il progetto di Ponzano, senza rinunciare però a seguire la sua famiglia.«Ho deciso di ricominciare perché la passione per il basket è sempre accesa dentro di me – le prime parole da biancoverde di Bagnara - Ho deciso anche per la mia famiglia, per il mio bambino, il quale un giorno potrà vedere la sua mamma giocare sul parquet e magari appassionarsi a qualcosa di competitivo, costruttivo e divertente. Non è stato semplice decidere perché il bambino è molto piccolo, ma una volta presa la decisione, venire a Ponzano è stato facile perché è stata la società che più di tutte mi ha trasmesso serietà e interesse; inoltre colgo l’occasione di ringraziare dirigenza e staff per la disponibilità data fino adesso. Saremo una bella squadra, interessante e sono sicura che sarà una stagione divertente! Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura».

Deus ex machina dell’operazione il direttore sportivo Carlo Pizzolon, che è riuscito a strappare Bagnara alla concorrenza di altri club: «Benedetta è una giocatrice che stiamo corteggiando da due mesi almeno e ha creduto nel nostro progetto – conferma Pizzolon – e questo per noi è un motivo di grandissima soddisfazione. Il suo arrivo è la cosiddetta ciliegina sulla torta! Quest'anno abbiamo pensato ad una squadra giovanissima, agguerrita con ragazze vogliose di mettersi in mostra! Ma ci serviva un elemento di classe ed esperienza e insieme a Brotto, Bagnara avrà il compito di essere punto di riferimento per tutto il gruppo».

Grande soddisfazione anche per coach Filippo Campagnolo, che accoglie così la sua nuova giocatrice: «Benvenuta a Bagnara – le parole di Campagnolo – atleta che non ha certo bisogno di presentazioni da parte mia. Guardia in grado di giocare in ogni zona del campo, con un tiro mortifero, sarà un punto di riferimento per la squadra dentro e fuori il campo. In questo campionato di A2 potrà davvero fare la differenza, sia in attacco, ma anche in difesa dove potrà marcare avversarie di stazza».