Ponzano Basket, arriva l'attesa conferma per il play Giada Colombo

Terza conferma per il Ponzano Basket che annuncia la permanenza in maglia biancoverde di Giada Colombo. Si tratta dell’ultima conferma rispetto al roster che affrontato la scorsa e prima stagione in A2 del club trevigiano, che nei prossimi giorni inizierà a presentare ai tifosi e agli addetti ai lavori i volti nuovi della squadra affidata a Filippo Campagnolo. Proprio per questo motivo assume un grande valore la conferma di Colombo, che nell’ultima stagione di A2 ha saputo ritagliarsi il proprio spazio in cabina di regia, contribuendo con un grande finale di stagione alla conquista della meritata salvezza.

Cresciuta nel settore giovanile dell’Umana Reyer con cui ha vinto tre scudetti giovanili: uno in Under 15 e ben in Under 17 nelle stagioni dal 2012 al 2015. Nel 2014/2015 fa il proprio esordio nella vecchia A3 con il Sistema Rosa Pordenone, in cui è protagonista spingendo le compagne alla vittoria della Coppa Italia. Nelle due stagioni prima di arrivare a Ponzano l’anno scorso, Colombo ha invece contribuito ai risultato della Cadelfa Padova, lievitando il proprio fatturato offensivo: 250 punti nel 2016/2017, ben 359 nel 2017/2018, in cui è stata la miglior marcatrice della formazione padovana.

“Sono davvero contenta di poter indossare anche quest’anno la maglia del Ponzano Basket – il commento di Colombo - e felice che sia l’allenatore che la dirigenza facciano ancora affidamento su di me per il prossimo campionato. So che stanno allestendo un’ottima squadra, decisamente competitiva, con la quale affronteremo il prossimo anno con ancora più grinta e determinazione di quello passato. Per quello che mi riguarda cercherò di migliorare le mie prestazioni, mi metterò al servizio della squadra con il massimo impegno affinché si possano raggiungere gli ottimi risultati che il Ponzano Basket si merita”. Entro la giornata di martedì saranno resi ufficiali i calendari del campionato di serie A2 2019/2020, mentre non ci saranno novità per quanto riguarda la composizione del girone Nord.