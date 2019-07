Il Ponzano Basket e la A2: la nuova stagione riparte dal capitano Giulia Brotto

Con l’iscrizione formalizzata, è ufficialmente iniziata la stagione 2019/2020 del Ponzano Basket, pronta ad affrontare la seconda annata nel campionato di serie A2 femminile. Sarà una stagione ricca di novità e di sorprese che inizierà il prossimo 19 agosto con il raduno al PalaCicogna che farà da ouverture ai tanti appuntamenti che aspettano coach Filippo Campagnolo e le sue nuove atlete. Rispetto alla prima esperienza dell’anno scorso, l’obiettivo del club trevigiano è quello di recitare un ruolo da protagonista in questa A2, con un roster che subirà un restyling rispetto a quello che ha portato alla salvezza l’anno scorso.

In attesa però di conoscere le novità, si riparte dalle certezze: su tutte quella della conferma del capitano, Giulia Brotto, che vestirà per la quarta stagione la canotta del Ponzano. Protagonista indiscussa prima della promozione in A2 e l’anno scorso della salvezza, Giulia sarà uno dei punti fermi della squadra di Filippo Campagnolo. Con la maglia biancoverde ha superato l’anno scorso il prestigioso traguardo dei 1000 punti realizzati, mantenendo una media di 300 punti realizzati nelle tre stagioni a Ponzano.

“Siamo pronti per affrontare una nuova ed entusiasmante stagione – dice il direttore sportivo Carlo Pizzolon – forti anche dell’esperienza maturata l’anno scorso. Sarà un Ponzano Basket rinnovato, ma che riparte da una certezza come Giulia Brotto, atleta e persona fantastica che ha sposato a pieno il nostro progetto, dentro e fuori il campo. Giulia continuerà ad essere il nostro capitano, ruolo che ha ricoperto molto bene nel finale di stagione, dimostrandosi un leader silenzioso sul parquet e nello spogliatoio”. La prima amichevole ufficiale della preseason biancoverde è in programma il 6 settembre al PalaCicogna contro la Libertas School Udine.