Al Ponzano Basket Day 2018 vincono la solidarietà e la beneficenza

PONZANO VENETO Una giornata a tinte biancoverdi e solidarietà. Una domenica meravigliosa per gli appassionati di basket di Ponzano, dai piccoli ai più grandi. Ma la vittoria più importante è arrivata grazie alla solidarietà delle tante famiglie di Ponzano accorse al PalaCicogna per portare le scarpe per i progetti in Africa di "Slums Dunk", l'onlus di Bruno Cerella. Sono state oltre un centinaio le scarpe raccolte nell'intera giornata e altre arriveranno nei prossimi giorni, a conferma del grande cuore della nostra famiglia di basket. I sei scatoloni di scarpe verranno portate all'organizzazione Slums Dunk nei prossimi e verranno inviate in Africa con la prossima spedizione che partirà da Venezia a fine maggio.

"Ringrazio a nome di tutta la società le famiglie e le ragazze e ragazzi che hanno contribuito ad aiutare dei bambini meno fortunati portando queste scarpe - le parole del presidente del Ponzano Basket, Pierluigi Ciferni - penso che sia la vittoria più bella poter aiutare un altro bambino/a a potersi innamorare di questo sport bellissimo che è la pallacanestro e regalando queste scarpe potrete permettere di farlo a tanti bambini dei progetti di Slums Dunk in Africa. Un grazie speciale a Carlo Pizzolon, ideatore dell'evento e a tutti coloro che hanno reso possibile questa bella giornata".

La giornata di basket e festa è iniziata prestissimo con la gara dell'Under 16 contro il Litorale Nord che ha regalato emozioni, e alla fine ha visto festeggiare i veneziani. Poi spazio al divertimento di tutte le squadre del settore giovanile biancoverdi che hanno dato vita a gare e partitelle 3vs3 sui tre campi allestiti per l'occasione in un PalaCicogna tinto di biancoverde. Quattro ore di divertimento no-stop, che hanno fatto d'anteprima all'amichevole della serie B contro l'Interclub Muggia. Un'ottima sgambata in vista dei playoff per le ragazze di coach Maurizio Sottana che si sono imposte per 62-57 sulle giuliane, anch'esse protagoniste della corsa playoff verso l'A2. Il prossimo appuntamento ufficiale per la B femminile sarà l'andata della semifinale playoff promozione contro la Pall. Fiorentina, in programma il 5 maggio alle ore 20.45 al PalaCicogna. E per l'occasione serviranno tutte le voci dei cuori ponzanesi per alimentare il sogno biancoverde.