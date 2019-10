Ponzano Basket: domenica il derby contro Vicenza

Alle spalle c’è la sconfitta con Bolzano, davanti il primo derby della stagione e tanta voglia di rivalsa. Ponzano si prepara alla prima trasferta della stagione ed è già tempo di derby per le biancoverdi di Pippo Campagnolo che vogliono conquistare la prima vittoria.

Non sarà facile perché di fronte c’è una Velcofin rinnovata rispetto alla scorsa stagione, ma già squadra ambiziosa in grado di andare a espugnare il campo di Marghera all’esordio. Palla a due in programma domenica alle ore 18 al Palasport di via Goldoni a Vicenza. «Vicenza è una squadra rinnovata, ma dal grande talento come ha dimostrato vincendo a Marghera – commenta Filippo Campagnolo, head coach di Ponzano – per certi versi ha un gioco e una fisicità molto simili a quelli di Bolzano, quindi dovremo fare tesoro degli errori della scorsa settimana e giocare una partita solida specialmente in difesa e a rimbalzo. Sarà importante limitare le loro transizioni veloci e soprattutto limitare le atlete nevralgiche del loro gioco come Monaco e Peric che nell’ultima partita ha fatto molto bene, ed evitare di regalare troppe palle perse e seconde occasioni che sono state decisive la scorsa settimana, È il primo derby della stagione e ci teniamo ad affrontarlo bene, anche perché vogliamo riscattare la sconfitta di sabato scorso, consci che servirà una prova attenta per 40 minuti e compiere quello che sarebbe un colpaccio per noi». Squadra al completo per Ponzano, nonostante qualche piccolo acciacco e i primi immancabili mali di stagione. Arbitri: Stefano Barlani di Roma e Silvio Faro di Tivoli.