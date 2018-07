Inizia da Milano l’avventura in A2 del Ponzano Basket

PONZANO VENETO Sarà la Pallacanestro Sanga Milano a tenere a battesimo il debutto in serie A2 del Ponzano Basket. La Lega Basket Femminile ha infatti diramato il calendario ufficiale della prossima stagione che vedrà le biancoverdi di coach Maurizio Sottana impegnate nel Girone NORD dell’A2 femminile. L’avventura delle trevigiane inizierà in terra lombarda contro la Pall. Sanga Milano il 29 settembre con la palla a due fissata per le ore 18. Una settimana esatta dopo, sabato 6 ottobre alle 20, ecco il primo appuntamento da segnare in rosso sul calendario: l’esordio interno al PalaCicogna, ancora contro una formazione lombarda, il Basket Team Crema.

Ponzano nella prima fase del calendario disputerà in casa ben tre delle prime cinque gare del girone d’andata, per poi chiudere l’anno solare 2018 con due trasferte consecutive a Udine e Scrivia. Due le soste previste nel corso della regular season: il 29 dicembre e il 23 marzo. Trenta le giornate che andranno a formare la regular season, con un solo turno infrasettimanale in programma il 24 aprile 2019, quando andrà in scena uno dei tanti derby veneti di una stagione mai così ricca. Con cinque squadre venete, infatti, saranno numerose le sfide “interne”: Ponzano affronterà le altre squadre venete rispettivamente alla 5^ giornata (Giants Marghera), alla 7^ (Vicenza), alla 14^ (Villafranca) e anche all’ultimo e decisivo turno, che si disputerà contro San Martino di Lupari. Il girone di andata si concluderà il 12 gennaio, quello di ritorno il 27 aprile, proprio con il derby contro le Lupe al PalaCicogna. Ecco dunque il calendario completo del Ponzano Basket

ANDATA

29.09.2018 PALL. SANGA MILANO – PONZANO BASKET

06.10.2018 PONZANO BASKET – BASKET TEAM CREMA

13.10.2018 BASKET CLUB BOLZANO - PONZANO BASKET

20.10.218 PONZANO BASKET – BASKET. FEMM. VARESE

27.10.2018 PONZANO BASKET – GIANTS BASKET MARGHERA

03.11.2018 LIBERTAS MOCALIERI - PONZANO BASKET

10.11.2018 PONZANO BASKET – VICENZA

17.11.218 PALL. BOLZANO - PONZANO BASKET

24.11.2018 PONZANO BASKET – EDELWEISS ALBINO

01.11.2018 BASKET COSTA MASNAGA - PONZANO BASKET

08.12.2018 PONZANO BASKET – BASKET CARUGATE

15.12.2018 LIBERTAS BASKET SCHOOL UDINE - PONZANO BASKET

22.12.2018 CASTELNUOVO SCRIVIA - PONZANO BASKET

05.01.2019 PONZANO BASKET – ALPO BK VILLAFRANCA

12.01.2019 LUPE SAN MARTINO - PONZANO BASKET

RITORNO

19.01.2019 PONZANO BASKET - PALL. SANGA MILANO

27.01.2019 BASKET TEAM CREMA - PONZANO BASKET

02.02.2019 PONZANO BASKET - BASKET CLUB BOLZANO

09.02.2019 BASKET. FEMM. VARESE - PONZANO BASKET

16.02.2019 GIANTS BASKET MARGHERA - PONZANO BASKET

23.02.2019 PONZANO BASKET - LIBERTAS MOCALIERI

02.03.2019 VICENZA - PONZANO BASKET

09.03.2019 PONZANO BASKET - PALL. BOLZANO

16.03.2019 EDELWEISS ALBINO - PONZANO BASKET

30.03.2019 PONZANO BASKET - BASKET COSTA MASNAGA

06.04.2019 BASKET CARUGATE - PONZANO BASKET

13.04.2019 PONZANO BASKET - LIBERTAS BASKET SCHOOL UDINE

20.04.2019 PONZANO BASKET - CASTELNUOVO SCRIVIA

24.04.2019 ALPO BK VILLAFRANCA - PONZANO BASKET

27.04.2019 PONZANO BASKET - LUPE SAN MARTINO