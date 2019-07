Ponzano Basket: da Ragusa il nuovo acquisto è Giorgia Rimi

Arriva da Ragusa, società vice campione d’Italia, un altro volto nuovo del Ponzano Basket: si tratta di Giorgia Rimi, ala grande classe 2000, uno dei talenti più ricercati anche per il futuro della Nazionale.

Nata a Partinico, muove i primi passi nell’Olimpia Alcamo con cui resta fino al 2013/2014, attirando già l’attenzione degli addetti ai lavori. Giorgia è eletta in quella stagione miglior giocatrice futuribile alle Finali Regionali U14 e viene convocata in Azzurro per il Torneo Bam in Slovenia. Dalla stagione successiva passa alla Virtus Eirene Ragusa, società che negli ultimi anni è arrivata al vertice del movimento femminile in serie A. Giorgia si mette in luce conquistando il titolo regionale e le Finali nazionali per due stagioni consecutive, restando sempre nell'orbita Azzurra sia nell’Under 15 che nell’Under 16. Il grande passo arriva nel 2016/2017 con le prime apparizioni in Prima squadra e anche in serie B: il suo è un costante ma progressivo incedere fino all'ultima stagione, quando con la maglia di Ragusa disputa 7 partite, andando a referto in 16 gare, fra cui anche quelle della Finale scudetto. In tutto ha collezionato 10 presenze con la maglia azzurra (esordio 14 agosto 2013) che vuole provare a riconquistare mettendosi in luce da protagonista a Ponzano.